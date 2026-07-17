Paraná: detuvieron a un hombre por agredir con una pala a una vecina tras discutir por conexiones de agua

Un hombre fue detenido en Paraná, luego de ser acusado de agredir a una vecina con una pala en medio de un conflicto relacionado con las conexiones de agua.

Un hombre fue detenido durante la noche de este jueves en la ciudad de Paraná, luego de ser acusado de agredir a una vecina con una pala en medio de un conflicto relacionado con las conexiones de agua.

El hecho ocurrió en calle Margarita de Torres, donde personal policial intervino tras un llamado que alertaba sobre una disputa entre vecinos.

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Según informaron fuentes policiales a UNO, al llegar al lugar los efectivos entrevistaron a una mujer, quien denunció haber sido golpeada con una pala por un vecino durante una discusión.

Detenido

Tras recabar los datos del presunto agresor, los uniformados realizaron un operativo en las inmediaciones y lograron localizarlo y aprehenderlo.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado acusado del supuesto delito de lesiones.