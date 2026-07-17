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San Lorenzo y Riestra se enfrentan por los 16avos

Este viernes desde las 18.45, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón, juegan San Lorenzo y Riestra.

17 de julio 2026 · 09:37hs
San Lorenzo es uno de los equipos que vuelve al ruedo.

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San Lorenzo y Riestra se enfrentarán este viernes desde las 18.45, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El Ciclón tendrá el estreno de Néstor ‘Pipo’ Gorosito como director técnico y va por la clasificación a octavos frente a un rival que no dio la talla en el primer semestre.

Cómo llegan San Lorenzo y Riestra al duelo por la Copa Argentina

Pasaron demasiadas cosas en Boedo desde el último partido oficial. La durísima eliminación por Copa Sudamericana ante Deportivo Recoleta también marcó el final de Sergio Costantino como presidente transitorio, y pocos días después Marcelo Culotta ganó las elecciones para asumir como máximo mandatario.

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A pocos días del comienzo de los trabajos de la pretemporada, la nueva Comisión Directiva realizó un informe sobre el estado de situación del club. El resultado arrojó una alarmante crisis económica marcada por una deuda de 67 millones de dólares en su totalidad, además de causas judiciales que mantiene, por ejemplo, con el Fondo Suizo y varios jugadores con pasado en la institución.

En lo deportivo también hubo cambios significativos: Gustavo Álvarez presentó la renuncia como DT y Néstor Gorosito fue contratado para dirigir al primer equipo de San Lorenzo. En su presentación oficial, Pipo declaró: “Nos encontramos en una situación difícil, angustiante y necesitamos ayuda. El 80% del plantel va a cobrar más que yo. Quisieron ensuciarme diciendo que iba a cobrar una fortuna, y no es así”.

Por su parte, el Malevo quiere cambiar la cara y dejar atrás un primer semestre de 2026 para el olvido. Más allá de su histórica participación en la Copa Sudamericana, quedó eliminado en fase de grupos y solamente ganó tres partidos, uno en cada competencia. El 1-0 ante Deportivo Maipú fue uno de ellos y ese triunfo le permite estar en 16avos de final de la Copa Argentina.

San Lorenzo Riestra Copa Argentina
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