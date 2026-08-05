La undécima edición del certamen que organiza Torneos se disputará del 20 al 27 de septiembre en el Racket Club de Palermo. Habrá preventa con descuentos.

Se juega el Challenger de Buenos Aires 2026: fecha e información sobre la venta de entradas.

El Buenos Aires Challenger 2026 ya tiene todo listo para una nueva edición. El tradicional certamen que organiza Torneos se jugará del 20 al 27 de septiembre en el Racket Club de Palermo, mientras que las entradas ya e stán disponibles a través de Ticketek. Además, quienes las adquieran antes del 16 de agosto podrán acceder a precios promocionales durante la etapa de preventa.

Con once ediciones en su historia, el certamen se consolidó como uno de los eventos más importantes del calendario de tenis en Argentina. En sus canchas crecieron varios de los mejores jugadores del país y, tras la consagración de Román Burruchaga en 2025 , ya son siete los argentinos que levantaron el trofeo. También supieron coronarse los extranjeros Kyle Edmund, Pablo Andújar y Sumit Nagal.

Se juega el Challenger de Buenos Aires 2026

Se juega el Challenger de Buenos Aires 2026: fecha e información sobre la venta de entradas.

La directora del torneo, María Gabriela Larrosa, destacó el crecimiento del evento y explicó: "En las últimas dos ediciones estuvimos sold out de jueves a domingo y este año decidimos realizar diferentes etapas de venta de entradas para que aquellas personas que lo hagan con tiempo puedan acceder a precios más accesibles". Durante la preventa, los tickets partirán desde $16.000 y habrá una promoción 2x1 para las jornadas de lunes a miércoles con el código BACH.

Además de la competencia deportiva, el Buenos Aires Challenger volverá a ofrecer espacios gastronómicos, sectores de bebidas y actividades recreativas para el público durante toda la semana. La clasificación del domingo 20 de septiembre será con acceso libre y gratuito, mientras que la venta general comenzará el 17 de agosto y la última etapa de comercialización se abrirá desde el 1° de septiembre.