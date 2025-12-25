Uno Entre Rios | Show | Maxi López

Maxi López pasó la Navidad en Suiza junto a Daniela Christiansson

Desde su participación en MasterChef Celebrity, Maxi López volvió a ocupar un lugar destacado en la conversación pública y logró reconfigurar su vínculo con el público argentino

25 de diciembre 2025 · 14:43hs
Desde su participación en MasterChef Celebrity, Maxi López volvió a ocupar un lugar destacado en la conversación pública y logró reconfigurar su vínculo con el público argentino. Lejos de antiguos conflictos mediáticos, el exfutbolista mostró una faceta más cercana, enfocada en su presente familiar junto a Daniela Christiansson, con quien atraviesa un momento personal significativo.

En ese contexto, López viajó a Suiza para pasar las fiestas junto a su esposa, que transita la etapa final de su segundo embarazo. La pareja ya es madre y padre de Elle y espera la llegada de Lando, el primer varón del vínculo y el quinto hijo de Maxi, que también es padre de Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su relación con Wanda Nara. Los tres mayores pasaron las fiestas con su madre en Punta del Este, lo que permitió una celebración íntima antes de que López regrese a la Argentina para sumarse al equipo de Olga en la temporada de verano en Mar del Plata.

La Nochebuena tuvo un perfil sobrio y familiar, acorde al momento que atraviesa Christiansson. En las imágenes compartidas en redes sociales, ella lució una blusa clara con detalles dorados y una falda marrón, mientras que Maxi optó por un traje azul oscuro con camisa celeste y corbata a tono. Elle completó la postal con un vestido de terciopelo azul, en una escena que tuvo como marco el árbol de Navidad y una cocina decorada con motivos festivos.

“Hoy brindamos por la familia que somos y por la familia que se viene. Última Navidad con 4 hijos con Lando en camino”, escribió López al compartir las fotos. Más tarde, en sus historias, anticipó: “El año que viene se suma Lando a la foto”, y agradeció los mensajes recibidos por la fecha.

Entre los saludos, se destacó el de Wanda Nara, quien le escribió un breve “Feliz Navidad” acompañado por emojis alusivos. El gesto volvió a confirmar el buen momento que atraviesan como expareja, tras años de exposición mediática y conflictos judiciales. Una convivencia más armónica que, según muestran en redes, prioriza el bienestar de sus hijos y encuentra también una buena recepción en el público, que siguió de cerca esta nueva etapa de ambos.

