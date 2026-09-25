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Brasil rescató un empate agónico ante Australia en su primer amistoso post Mundial

Brasil empató 1-1 ante Australia en su primer amistoso tras el Mundial 2026. Irankunda marcó para los oceánicos y Rayan igualó sobre la hora.

25 de septiembre 2026 · 12:26hs
Brasil rescató un empate agónico ante Australia en su primer amistoso post Mundial.

Brasil rescató un empate agónico ante Australia en su primer amistoso post Mundial.

Brasil empató sobre la hora 1-1 ante Australia en su primer amistoso internacional después del Mundial 2026. Nestory Irankunda marcó para la selección oceánica, mientras que Rayan convirtió el gol agónico que le permitió a la Verdeamarela rescatar la igualdad.

En su primer partido de esta fecha FIFA, Brasil mostró un nivel flojo y estuvo cerca de quedarse con las manos vacías. El encuentro también marcó el inicio de la renovación impulsada por Carlo Ancelotti, quien convocó a varios futbolistas jóvenes y con poca experiencia en la selección mayor luego del Mundial, donde terminaron los ciclos de varios históricos, entre ellos Neymar.

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Brasil empató sobre la hora ante Australia en el inicio de la renovación de Ancelotti

A pesar de contar desde el inicio con figuras como Raphinha, Vinícius Jr., Bruno Guimarães y Marquinhos, Brasil tuvo dificultades para imponerse ante Australia. Ancelotti formó con Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Reis y Douglas Santos; Bruno Guimarães y Danilo Santos; Estêvão, Raphinha, Vinícius y Endrick.

El primer tiempo fue para el olvido para la Verdeamarela, que prácticamente no logró generar peligro. El rendimiento provocó fuertes críticas de los hinchas brasileños en las redes sociales, donde ningún futbolista quedó al margen de los cuestionamientos. En la segunda parte, Brasil consiguió generar algunas situaciones más, aunque no fueron suficientes para quebrar la defensa australiana.

Australia aprovechó una de sus oportunidades y abrió el marcador con un golazo de tiro libre de Nestory Irankunda. El remate se clavó en el ángulo del arco defendido por Souza y puso en ventaja a los Socceroos, que desde entonces se replegaron para intentar conservar el resultado.

Con el correr de los minutos, Brasil no encontraba la manera de superar el bloque defensivo australiano. Cuando todo parecía encaminado a una derrota, en la última jugada del partido apareció Rayan, quien conectó un cabezazo entre varios defensores y definió de pique al piso para establecer el 1-1 definitivo.

Brasil Australia amistoso
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