Martín Fierro de cine y series: Natalia Oreiro y El Eternauta, los grandes ganadores de la noche

La segunda edición de los Martín Fierro de Cine dejó una noche vibrante en la Usina del Arte, marcada por el brillo de las grandes figuras y producciones del año. La sorpresa más emotiva llegó de la mano de Natalia Oreiro , que no solo se quedó con el premio a Mejor Actriz de Película por La mujer de la fila , sino que coronó la gala al recibir el Martín Fierro de Oro al cine , un reconocimiento que la emocionó hasta las lágrimas.

El gran dominador de la noche fue “El Eternauta” , que arrasó en las categorías de series: ganó Mejor Serie Drama , Mejor Dirección , Mejor Edición , Mejor Fotografía , Mejor Actor de Reparto y finalmente se llevó el Martín Fierro de Oro en series , confirmando su impacto como una de las producciones argentinas más ambiciosas de los últimos años.

También hubo distinciones fuertes en comedia, donde “Envidiosa” se consagró como Mejor Serie Comedia, mientras que Guillermo Francella, Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia fueron algunos de los muchos intérpretes premiados.

En cine, el premio a Mejor Película quedó en manos de Belén, que además obtuvo el galardón a Mejor Guión y vio brillar a Camila Plaate como la gran revelación de la noche. Hubo reconocimientos para Cromañón: el documental, para la UBA y para figuras de la música como María Becerra, que se llevó el Martín Fierro a Mejor Música Original por “7 vidas”.

La lista completa de ganadores, categoría por categoría

Mejor película de cine y/o plataforma

Belén - Ganadora

Homo Argentum

La llegada del hijo

La mujer de la fila

El Jockey

El aroma del pasto recién cortado

Serie de comedia

El Encargado (Disney)

Envidiosa (Netflix) - Ganadora

Viudas Negras (Flow)

División Palermo 2 (Netflix)

El mejor infarto de mi vida (Disney)

Bellas Artes 2 (Disney)

El fin del amor (Prime Video)

Serie de drama

Cromañón (Prime Video)

El Eternauta (Netflix) - Ganadora

Menem (Prime Video)

En el barro (Netflix)

La voz ausente (Disney)

Atrapados (Netflix)

Actor protagonista en cine

Adrián Suar – Mazel Tov

Guillermo Francella – Homo Argentum - Ganador

Joaquín Furriel – Una muerte silenciosa

Lorenzo Ferro – Simón de la montaña

Sergio Podeley – Gatillero

Luciano Cáceres – Adiós Madrid

Actriz protagonista en cine

Camila Peralta – Nancy

Dolores Fonzi – Belén

Luisana Lopilato – Mensaje en una botella

Mara Bestelli – El mensaje

Natalia Oreiro – La mujer de la fila - Ganadora

Cecilia Bertuccelli – Culpa Cero

Maricel Álvarez – La llegada del hijo

Úrsula Corberó – El Jockey

Eugenia “China” Suárez – Linda

Actriz protagonista en serie

Griselda Siciliani – Envidiosa - Ganadora

Malena Pichot – Viudas Negras

Olivia Nuss – Cromañón

Valentina Zenere – En el barro

Pilar Gamboa – Viudas Negras

Lali Espósito – El fin del amor

Tini Stoessel – Quebranto

Ana Garibaldi – En el barro

Actor protagonista en serie

Esteban Lamothe – Envidiosa

Guillermo Francella – El Encargado

Guillermo Pfening – Espartanos: Una historia real

Leonardo Sbaraglia – Menem y Las Maldiciones - Ganador

Ricardo Darín – El Eternauta

Alan Sabbagh – El mejor infarto de mi vida

Oscar Martínez – Bellas Artes

Daniel Hendler – Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor

Documental cine y/o plataforma

Cromañón: el documental - Ganador

Suerte de pinos

Yo y la que fui

Wainrot, tras bambalinas

Kun por Agüero

Ángel Di María: Romper la pared

María Soledad: El fin del Silencio

Las mil muertes de Nora Dalmasso

Dirección serie

Ariel Winograd / Fernando Alcalde – Menem

Bruno Stagnaro – El Eternauta - Ganador

Gabriel Medina – Envidiosa

Alejandro Ciancio – En el barro

Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet – División Palermo 2

Dirección cine

Alejandro Agresti – Lo que quisimos ser

Benjamín Ávila – La mujer de la fila - Ganador

Dolores Fonzi – Belén

Iván Fund – El mensaje

Mariano Cohn / Gastón Duprat – Homo Argentum

Luis Ortega – El Jockey

Actor de reparto en series

Ariel Staltari – El Eternauta

César Troncoso – El Eternauta - Ganador

Gabriel “Puma” Goity – El Encargado 3

Juan Minujín – Atrapados, En el barro, Menem

Marcelo Subiotto – El Eternauta, En el barro

Marco Antonio Caponi – Menem

Benjamín Vicuña – Envidiosa

Actriz de reparto en serie

Griselda Siciliani – Menem

Lorena Vega – En el barro , Envidiosa , El fin del amor - Ganadora

Micaela Riera – Nieve Roja

Mónica Antonópulos – Vidas Negras, Las Maldiciones y Menem

Violeta Urtizberea – Envidiosa

Soledad Villamil – Cromañón

Erika De Sautu Riestra – En el barro

Andrea Pietra – El Eternauta

Actriz de reparto en cine

Carolina Kopelioff – Virgen Rosa

Justina Bustos – Culpa Cero - Ganadora

Maite Lanata – Gatillero

Soledad Villamil – Una muerte silenciosa

Beatriz Spelzini – Chocolate para tres

Eugenia Guerty – Papá x dos

Dalma Maradona – Homo Argentum

Lali Espósito – Verano Trippin

Edición cine y/o serie

Alejandro Brodersohn – El Eternauta - Ganador

Andrés Quaranta – Menem

David Gallart / Anabela Lattanzio – Homo Argentum

Rosario Suárez / Yibrán Asaud – El Jockey

Música original cine y/o serie

Mauro De Tommaso / Juan Giménez Kuj – Verano Trippin

Nicolás Sorín – Mazel Tov

Sebastián Escofet – Una muerte silenciosa

Sergei Grosny – División Palermo 2

Lali Espósito / Mauro De Tommaso – El fin del amor 2

Federico Jusid – El Eternauta

María Becerra / Xross – En el barro - Ganadora

Guion cine

Alejandro Agresti – Lo que quisimos ser

Benjamín Ávila / Marcelo Muller – La mujer de la fila

Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada – Tesis sobre una domesticación

Laura Paredes / Dolores Fonzi – Belén - Ganadoras

Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas – El Jockey

Guion serie

Bruno Stagnaro / Ariel Staltari – El Eternauta - Ganadores

Carolina Aguirre – Envidiosa

Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat – El Encargado 3

Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega – En el barro

Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner – División Palermo 2

Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh – Viudas Negras

Revelación

Camila Plaate – Belén - Ganadora

Juliana Gattas – Los domingos mueren más personas

Pehuén Pedren – Simón de la montaña

Anika Bootz – El mensaje

Marcela Acuña – La mujer de la fila

Lux Pascal – Miss Carbón

María Becerra – En el barro

José “El Purre” Giménez Zapiola – Cromañón

Diseño de vestuario cine y/o serie

Beatriz Di Benedetto – El Jockey

Patricia Conta – El Eternauta - Ganadora

Constanza Balduzzi – Homo Argentum

Lorena Díaz – Envidiosa

Pilar González – Menem

Dirección de arte cine y/o serie

Daniel Gimelberg – Mazel Tov

Germán Naglieri y Julia Freid – El Jockey - Ganador

Mariela Rípodas – Virgen rosa

María Battaglia / Julián Romero – El Eternauta

Julia Freid – En el barro

Laura Martínez – Bellas Artes 2

