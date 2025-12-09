La segunda edición de los Martín Fierro de Cine dejó una noche vibrante en la Usina del Arte, marcada por el brillo de las grandes figuras y producciones del año. La sorpresa más emotiva llegó de la mano de Natalia Oreiro, que no solo se quedó con el premio a Mejor Actriz de Película por La mujer de la fila, sino que coronó la gala al recibir el Martín Fierro de Oro al cine, un reconocimiento que la emocionó hasta las lágrimas.
Martín Fierro de cine y series: Natalia Oreiro y El Eternauta, los grandes ganadores de la noche
El Eternauta arrasó en las categorías de series: Drama, Dirección, Edición, Fotografía, Actor de Reparto y el Martín Fierro de Oro en series. Natalia Oreiro ganó el de oro
El gran dominador de la noche fue “El Eternauta”, que arrasó en las categorías de series: ganó Mejor Serie Drama, Mejor Dirección, Mejor Edición, Mejor Fotografía, Mejor Actor de Reparto y finalmente se llevó el Martín Fierro de Oro en series, confirmando su impacto como una de las producciones argentinas más ambiciosas de los últimos años.
También hubo distinciones fuertes en comedia, donde “Envidiosa” se consagró como Mejor Serie Comedia, mientras que Guillermo Francella, Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia fueron algunos de los muchos intérpretes premiados.
En cine, el premio a Mejor Película quedó en manos de Belén, que además obtuvo el galardón a Mejor Guión y vio brillar a Camila Plaate como la gran revelación de la noche. Hubo reconocimientos para Cromañón: el documental, para la UBA y para figuras de la música como María Becerra, que se llevó el Martín Fierro a Mejor Música Original por “7 vidas”.
La lista completa de ganadores, categoría por categoría
Mejor película de cine y/o plataforma
- Belén - Ganadora
- Homo Argentum
- La llegada del hijo
- La mujer de la fila
- El Jockey
- El aroma del pasto recién cortado
Serie de comedia
- El Encargado (Disney)
- Envidiosa (Netflix) - Ganadora
- Viudas Negras (Flow)
- División Palermo 2 (Netflix)
- El mejor infarto de mi vida (Disney)
- Bellas Artes 2 (Disney)
- El fin del amor (Prime Video)
Serie de drama
- Cromañón (Prime Video)
- El Eternauta (Netflix) - Ganadora
- Menem (Prime Video)
- En el barro (Netflix)
- La voz ausente (Disney)
- Atrapados (Netflix)
Actor protagonista en cine
- Adrián Suar – Mazel Tov
- Guillermo Francella – Homo Argentum - Ganador
- Joaquín Furriel – Una muerte silenciosa
- Lorenzo Ferro – Simón de la montaña
- Sergio Podeley – Gatillero
- Luciano Cáceres – Adiós Madrid
Actriz protagonista en cine
- Camila Peralta – Nancy
- Dolores Fonzi – Belén
- Luisana Lopilato – Mensaje en una botella
- Mara Bestelli – El mensaje
- Natalia Oreiro – La mujer de la fila - Ganadora
- Cecilia Bertuccelli – Culpa Cero
- Maricel Álvarez – La llegada del hijo
- Úrsula Corberó – El Jockey
- Eugenia “China” Suárez – Linda
Actriz protagonista en serie
- Griselda Siciliani – Envidiosa - Ganadora
- Malena Pichot – Viudas Negras
- Olivia Nuss – Cromañón
- Valentina Zenere – En el barro
- Pilar Gamboa – Viudas Negras
- Lali Espósito – El fin del amor
- Tini Stoessel – Quebranto
- Ana Garibaldi – En el barro
Actor protagonista en serie
- Esteban Lamothe – Envidiosa
- Guillermo Francella – El Encargado
- Guillermo Pfening – Espartanos: Una historia real
- Leonardo Sbaraglia – Menem y Las Maldiciones - Ganador
- Ricardo Darín – El Eternauta
- Alan Sabbagh – El mejor infarto de mi vida
- Oscar Martínez – Bellas Artes
- Daniel Hendler – Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor
Documental cine y/o plataforma
- Cromañón: el documental - Ganador
- Suerte de pinos
- Yo y la que fui
- Wainrot, tras bambalinas
- Kun por Agüero
- Ángel Di María: Romper la pared
- María Soledad: El fin del Silencio
- Las mil muertes de Nora Dalmasso
Dirección serie
- Ariel Winograd / Fernando Alcalde – Menem
- Bruno Stagnaro – El Eternauta - Ganador
- Gabriel Medina – Envidiosa
- Alejandro Ciancio – En el barro
- Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet – División Palermo 2
Dirección cine
- Alejandro Agresti – Lo que quisimos ser
- Benjamín Ávila – La mujer de la fila - Ganador
- Dolores Fonzi – Belén
- Iván Fund – El mensaje
- Mariano Cohn / Gastón Duprat – Homo Argentum
- Luis Ortega – El Jockey
Actor de reparto en series
- Ariel Staltari – El Eternauta
- César Troncoso – El Eternauta - Ganador
- Gabriel “Puma” Goity – El Encargado 3
- Juan Minujín – Atrapados, En el barro, Menem
- Marcelo Subiotto – El Eternauta, En el barro
- Marco Antonio Caponi – Menem
- Benjamín Vicuña – Envidiosa
Actriz de reparto en serie
- Griselda Siciliani – Menem
- Lorena Vega – En el barro, Envidiosa, El fin del amor - Ganadora
- Micaela Riera – Nieve Roja
- Mónica Antonópulos – Vidas Negras, Las Maldiciones y Menem
- Violeta Urtizberea – Envidiosa
- Soledad Villamil – Cromañón
- Erika De Sautu Riestra – En el barro
- Andrea Pietra – El Eternauta
Actriz de reparto en cine
- Carolina Kopelioff – Virgen Rosa
- Justina Bustos – Culpa Cero - Ganadora
- Maite Lanata – Gatillero
- Soledad Villamil – Una muerte silenciosa
- Beatriz Spelzini – Chocolate para tres
- Eugenia Guerty – Papá x dos
- Dalma Maradona – Homo Argentum
- Lali Espósito – Verano Trippin
Edición cine y/o serie
- Alejandro Brodersohn – El Eternauta - Ganador
- Andrés Quaranta – Menem
- David Gallart / Anabela Lattanzio – Homo Argentum
- Rosario Suárez / Yibrán Asaud – El Jockey
Música original cine y/o serie
- Mauro De Tommaso / Juan Giménez Kuj – Verano Trippin
- Nicolás Sorín – Mazel Tov
- Sebastián Escofet – Una muerte silenciosa
- Sergei Grosny – División Palermo 2
- Lali Espósito / Mauro De Tommaso – El fin del amor 2
- Federico Jusid – El Eternauta
- María Becerra / Xross – En el barro - Ganadora
Guion cine
- Alejandro Agresti – Lo que quisimos ser
- Benjamín Ávila / Marcelo Muller – La mujer de la fila
- Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada – Tesis sobre una domesticación
- Laura Paredes / Dolores Fonzi – Belén - Ganadoras
- Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas – El Jockey
Guion serie
- Bruno Stagnaro / Ariel Staltari – El Eternauta - Ganadores
- Carolina Aguirre – Envidiosa
- Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat – El Encargado 3
- Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega – En el barro
- Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner – División Palermo 2
- Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh – Viudas Negras
Revelación
- Camila Plaate – Belén - Ganadora
- Juliana Gattas – Los domingos mueren más personas
- Pehuén Pedren – Simón de la montaña
- Anika Bootz – El mensaje
- Marcela Acuña – La mujer de la fila
- Lux Pascal – Miss Carbón
- María Becerra – En el barro
- José “El Purre” Giménez Zapiola – Cromañón
Diseño de vestuario cine y/o serie
- Beatriz Di Benedetto – El Jockey
- Patricia Conta – El Eternauta - Ganadora
- Constanza Balduzzi – Homo Argentum
- Lorena Díaz – Envidiosa
- Pilar González – Menem
Dirección de arte cine y/o serie
- Daniel Gimelberg – Mazel Tov
- Germán Naglieri y Julia Freid – El Jockey - Ganador
- Mariela Rípodas – Virgen rosa
- María Battaglia / Julián Romero – El Eternauta
- Julia Freid – En el barro
- Laura Martínez – Bellas Artes 2
Dirección de fotografía cine y/o serie
- Gastón Girod – El Eternauta - Ganador
- Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque – El mensaje
- Lucio Bonelli – Mensaje en una botella
- Marcelo Camorino – Lo que quisimos ser
- Leonardo Rosende – Homo Argentum
- Timo Salminen – El Jockey
- Luciano Badaracco – Verano Trippin
- Martín Sapia – Gatillero