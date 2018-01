Mario El Master Pereyra: "Somos locales en Entre Ríos"

UNO se comunicó con El Master antes de su actuación en Crespo, la ciudad de la cerveza que se encuentra a 45 kilómetros de la capital entrerriana. "Somos locales en Entre Ríos, siempre nos reciben de la mejor manera y disfrutamos mucho de tocar en esa tierra. Junto a Santa Fe son las dos provincia que disfrutan de nuestra música".









Mario cuando interactúa con el público calma la sed con un vaso de cerveza o le deja a los fanáticos un recuerdo en su celular: "Hace un tiempo que vengo eligiendo al azar celulares del público y grabo algunos segundos del show, para que les quede de recuerdo. La gente se prestó para eso y es algo muy lindo", comentó entre risas uno de los referentes de la cumbia santafesina.









Pensando en el nuevo disco y lo que será este 2018, Mario dejó en claro lo que pide el público en cada show: "Vamos a seguir sosteniendo el mismo estilo, en las últimas presentaciones la gente pide mucho lo nuevo. Aunque no faltan los clásicos, que son lo que hacen vibrar a la gente. Vamos a sostener siempre nuestra mística, gracias a la gente, el aguante continúa".





En cuanto a los temas, "Nunca se aprenden de memoria, voy al ritmo de los músicos, más en la situación nuestra con la cantidad de temas que tenemos. Es difícil tenerlo en la cabeza, si me preguntas la mitad de la letra de un tema no me acuerdo. Es el instinto de hacerlo siempre".





Son muchos los temas de Mario Pereyra en cada show pero aclaró: "Es uno de los clásicos y nunca va a dejar de sonar, Solo Heridas, es el que hace estallar la noche. Tenemos muchos temas muy bueno pero el total de la gente baila con este tema: Hay amores en la vida que han pasando tiempo no se olvidan. Te marchaste, vanidosa, dejando solo heridas en mi vida".





"Todos los entrerrianos, están invitados a formar parte de la fiesta de la Cerveza en el club Unión de Crespo", invitó Mario a la gran fiesta de la Cerveza.