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La tormenta en Paraná produjo árboles caídos y casas inundadas

En pocos minutos cayeron varios milímetros en Paraná. Hubo árboles caídos y casas inundadas por el fuerte temporal de este viernes por la tarde.

20 de marzo 2026 · 19:35hs
La tormenta en Paraná produjo árboles caídos y casas inundadas.

La tormenta en Paraná produjo árboles caídos y casas inundadas.
Un árbol cayó en la zona de Coronel Caminos y Casiano Calderón en Paraná.

Un árbol cayó en la zona de Coronel Caminos y Casiano Calderón en Paraná.

Minutos después de las 17 de este viernes se desató un fuerte temporal en Paraná, con una lluvia torrencial y mucho viento, lo que produjo varios inconvenientes en diferentes puntos de la ciudad. En el barrio San Agustín, por ejemplo, hubo árboles caídos y los vecinos estuvieron un largo tiempo sin el servicio eléctrico.

Además, varias casas resultaron inundadas debido a la cantidad de agua que cayó en un breve lapso de tiempo. Hasta las 19.30, habían caído casi 30 milímetros en la capital provincial.

La víctima sufrió graves heridas tras ser atacada por la expareja de su novia en medio de una violenta discusión. Falleció mientras era operado en el Hospital San Martín 

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El agua corrió fuerte también por las calles, tapando los desagües y produciendo que ingrese a varios hogares. La situación fue crítica en avenida Almafuerte, como cada vez que llueve con intensidad.

Por otra parte, vecinos alertaron en las redes sociales por derrumbes en la barranca de calle 25 de Junio y Reconquista.

Otro de los departamentos afectados por la lluvia fue Victoria, donde cayeron 25 mm en poco tiempo.

Alerta vigente

El aviso de alerta del Servicio Meteorológico Nacional por tormentas en Entre Ríos y otras provincias se mantiene vigente durante todo el fin de semana, con pronósticos que anticiparon lluvias intensas, ráfagas de viento y posibles episodios de granizo en distintas zonas de la provincia, según informó el organismo nacional.

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El SMN emitió alertas de nivel amarillo y naranja para Entre Ríos y otras provincias del centro y norte del país, advirtiendo que las condiciones climáticas podrían generar complicaciones en la vida cotidiana, la circulación y actividades al aire libre.

En ese marco, el SMN detalló que las tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, características típicas de eventos severos en la región.

La alerta amarilla se extendió durante viernes, sábado y domingo en gran parte del territorio entrerriano, abarcando distintos departamentos en cada jornada.

Para este viernes, el aviso incluyó a Gualeguay, Victoria, Nogoyá, Diamante, Paraná, Villaguay y La Paz. En tanto, durante la mañana del sábado, la advertencia se amplió a Islas, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia, Tala, San Salvador, Federal, Feliciano y Federación.

Paraná viento San Agustín
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