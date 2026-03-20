Mariano Werner va por la revancha en las camionetas

Este fin de semana se corre la segunda fecha de las camionetas. Mariano Werner buscará ser protagonista en el Mouras de La Plata.

El TC Pick Up disputará este fin de semana su segunda presentación de la temporada 2026 en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Mariano Werner irá por la revancha en esta segunda presentación, ya que con el estreno de la Foton estaba para pelear la carrera y un error lo hizo entrar en trompo y retrasarse.

“Me equivoqué en el afán de querer superar a Diego (Azar)”, había manifestado el de Paraná. De todas maneras, está para pelear por la carrera y seguramente será uno de los principales protagonistas. Con este nuevo proyecto Werner se anota en la pelea directa por la disputa del campeonato.

En total habrá 18 camionetas habilitadas, con dos altas respecto a la primera fecha. Diego Azar (Fiat Toro) llega como líder del campeonato. Para esta segunda cita del campeonato, Tobías Martínez regresa a la categoría. Tras su última participación en el cierre de 2025, el sanjuanino se reincorpora a la divisional mayor de las camionetas con la Chevrolet S10 que utilizó el año pasado, misma unidad que condujo Juan Pablo Alberti en la apertura del torneo de TC Pista Pick Up. También se suma un debutante, Gustavo Taddei Jr., a bordo de una Ford Ranger.

Se trata de la segunda cita tanto de TC Pick Up como de TC Pista Pick Up. Diego Azar (Fiat Toro) llega puntero de la divisional mayor luego de imponerse en la Final de la primera fecha. Le sigue quien fue segundo en carrera, Marco Dianda (Ford Ranger), a cuatro unidades. Mientras que Hernán Palazzo (Toyota Hilux), tercero en la Final, ocupa ese mismo puesto en la tabla de posiciones a siete puntos de Azar.

Diego Azar se llevó 45 puntos de la primera fecha producto de sus triunfos en la serie y en la Final. Le sigue quien fue segundo en carrera, Marco Dianda (Ford Ranger), a 4 unidades. Mientras que Hernán Palazzo (Toyota Hilux), tercero en la Final, ocupa ese mismo puesto en la tabla de posiciones a 7 puntos de Azar.

El TC Pista Pick Up, por su parte, acompañará la fecha en el autódromo de La Plata con 22 participantes, nuevamente por encima de la veintena y con el mismo número de competidores que presentó para la apertura del 2026 en el Mouras. Serán tres los representantes de Entre Ríos, ellos serán Juan Pablo Guiffrey de Villaguay, Manuel Borgert de General Ramírez y Tomás Pellandino de Concepción del Uruguay, todos con Ford.

Este sábado comenzará con los test de TC Pick Up a partir de las 9.10 y luego será el turno de TC Pista Pick Up a las 9.36. Las clasificaciones iniciarán a las 15.30 con las TC Pista Pick Up y después irá la divisional mayor a las 16.12.

Este domingo por la mañana llega con las series de TCPPU desde las 10.10. Y a partir de las 11 será el turno de las TCPU. Las Finales comenzarán a las 12.25, con la “telonera” y a las 13.10 se disputará la carrera de TC Pick Up.

Iñaki Arrías también corre en La Plata

El paranaense Iñaki Arrías será de la partida este fin de semana para la tercera fecha del TC Pista Mouras. Será el regreso al Autódromo Roberto Mouras de La Plata, luego de la segunda fecha del certamen que se disputó en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Ahora, la categoría disputará el tercer capítulo del año en el trazado con chicana, que tiene una dimensión de 4.400 metros.

En Concepción del Uruguay, el triunfo fue para Iñaki Arrías, que disputa su segunda temporada en el TC Pista Mouras. El de Paraná, que se ausentó en la primera fecha, regresó en la segunda y se llevó la victoria que lo acomodó en el certamen. Quien lidera, hasta el momento, es Ignacio Vilas con 85 puntos, lo sigue Ignacio Lovich con 66.5 y Bautista Roqueta se encuentra 3° con 63.5 unidades.