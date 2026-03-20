Falleció operario que trabajaba en molino arrocero

El hecho luctuoso se dio en la mañana de este viernes en San Salvador, donde un hombre de 59 años falleció al caer al vacío, cuando trabajaba en una escalera.

Desde la Jefatura confirmaron que pese a la intervención inmediata el hombre no presentaba signos de vida.

Un hombre de 59 años perdió la vida esta mañana en un molino arrocero de la ciudad de San Salvador. El operario realizaba tareas habituales en altura, cayó al vacío y falleció en el lugar del hecho.

El Comando Radioeléctrico de la Departamental San Salvador informó que recibió un llamado sobre un accidente laboral ocurrido en una planta de secado perteneciente a un molino arrocero ubicado al noroeste de la ciudad. Según el reporte, un trabajador habría sufrido un incidente mientras realizaba sus tareas.

La Jefatura de San Salvador tomó conocimiento a las 10.30.

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Al llegar al lugar, el personal policial junto con profesionales de la salud del nosocomio local constataron que el hombre afectado no presentaba signos vitales, consignó Mercurio Noticias.

La intervención de la fiscalía en San Salvador

Se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la presencia del médico policial y del equipo de la Sección Policía Científica para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el médico forense determinó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial de Concordia para continuar con los procedimientos legales y periciales.