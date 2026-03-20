Victoria: detuvieron en Buenos Aires al segundo sospechoso del robo de $20 millones

El hombre fue localizado y ya se encontraba detenido por otra causa. La investigación avanza tras el violento asalto ocurrido en enero, cuando una familia fue reducida en su vivienda de Victoria

La investigación por el robo millonario ocurrido en Victoria sumó un nuevo avance en las últimas horas, con la confirmación de la detención del segundo sospechoso vinculado al hecho. El caso había generado preocupación en la ciudad por la violencia con la que actuaron los atacantes.

El episodio tuvo lugar durante la madrugada del 24 de enero, cuando dos personas ingresaron a una vivienda ubicada sobre calle América, entre Dorrego y Gobernador Sola. Allí sorprendieron a un hombre de 44 años y a su grupo familiar, que se encontraban dentro del domicilio.

Con el paso de las semanas, la investigación permitió avanzar sobre distintas líneas y reunir pruebas que apuntaban a dos sospechosos. A comienzos de febrero, uno de ellos fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires.

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En un importante avance para la causa que investiga el robo de 20 millones de pesos en Victoria, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró identificar y localizar a otro de los presuntos autores del hecho. Se trata de un hombre de 30 años de nacionalidad venezolana, quien actualmente se encuentra alojado en la Alcaidía de San Martín, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra.

Sobre el sujeto pesaba un pedido de detención vigente en calidad de partícipe del asalto ocurrido el pasado 24 de enero. Según informaron las autoridades, el detenido posee una gran similitud con el "retrato hablado" o identikit que fuera confeccionado oportunamente gracias al aporte de los testigos.

Identikit Victoria

El hecho y la investigación

El robo tuvo lugar alrededor de las 02:30 horas en una vivienda de la calle América al 300 de Victoria. En esa ocasión, dos delincuentes (uno de ellos armado) irrumpieron en el domicilio y redujeron a un hombre de 44 años y a su grupo familiar, integrado por cinco personas. Bajo amenazas de muerte, los malvivientes accedieron a una caja fuerte, de donde sustrajeron la suma de 20 millones de pesos antes de darse a la fuga.

Un aspecto distintivo de la investigación fue la difusión de un identikit realizado a mano, un método tradicional que cobró relevancia ante la falta de registros fílmicos en la zona. El dibujo describía a un hombre de entre 30 y 36 años, de contextura delgada, cutis trigueño y una cicatriz o mancha característica en el lado derecho del rostro.

Situación judicial

Tras confirmarse el hallazgo del sospechoso en la provincia de Buenos Aires, la justicia entrerriana inició los trámites correspondientes para su comparecencia. Actualmente, se aguarda el oficio judicial por parte de la magistratura local para proceder al traslado del detenido desde San Martín hasta la Jefatura Departamental de Victoria, donde quedará formalmente a disposición de la causa caratulada como Robo con arma de fuego.