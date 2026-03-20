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Paraná: El municipio otorgó un 12 % de aumento salarial

La actualización fue presentada por el departamento Ejecutivo de Paraná tras las instancias de diálogo con los representantes gremiales

20 de marzo 2026 · 13:21hs
Paraná: El municipio otorgó un 12 % de aumento salarial

Paraná: El municipio otorgó un 12 % de aumento salarial

En el marco de la negociación paritaria, la Municipalidad de Paraná acordó un incremento del 12% en los haberes con el objetivo de acompañar el contexto económico y preservar el poder adquisitivo de los empleados municipales. La actualización fue presentada por el Ejecutivo tras las instancias de diálogo con los representantes gremiales. Obras Sanitarias y Suoyem la aceptaron.

La mejora establece un 8% de aumento en marzo y un 4% adicional en mayo, lo que representa una mejora respecto de la propuesta inicial del 10% que había sido presentada en las primeras reuniones.

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De esta manera, el municipio realizó un esfuerzo adicional para acercar posiciones y planteó un esquema de recomposición salarial que garantiza previsibilidad y una mejora para los trabajadores.

Administración responsable

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la actualización salarial se enmarca en una administración responsable de los recursos públicos y en la voluntad permanente de sostener el diálogo con las organizaciones gremiales.

En ese sentido, remarcaron que la propuesta refleja la capacidad del Municipio en el actual contexto financiero, al tiempo que ratifica el compromiso de continuar trabajando para mejorar las condiciones laborales y salariales de los empleados municipales.

En este escenario, el Municipio reafirmó su disposición al diálogo institucional como herramienta para alcanzar acuerdos que permitan equilibrar la sustentabilidad de las cuentas públicas con la recomposición de los ingresos de los trabajadores, consolidando un esquema salarial que acompañe la evolución de la economía. La propuesta fue acordada con el sindicato de Obras Sanitarias y el Suoyem.

Paraná Aumento Salarial Municipalidad paritaria Municipalidad de Paraná
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