Narcotráfico: Fopea cuestionó al Tribunal por impedir la cobertura de la declaración de Airaldi

A pedido de la defensa, tres trabajadores de prensa (incluido un cronista de UNO) fueron obligados a abandonar la audiencia durante la declaración del principal imputado.

Por decisión de los jueces, tres trabajadores de prensa (incluido un cronista de UNO) fueron obligados a abandonar la audiencia que se desarrollaba el pasado 18 de marzo ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, durante la declaración de Leonardo Airaldi, principal imputado en un juicio por narcotráfico. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) advirtió sobre un "grave precedente" contra la libertad de expresión.

Los magistrados Noemí Berros, Mariela Rojas y José María Escobar Cello hicieron lugar a un planteo de la abogada defensora, Mariana Barbitta, quien interrumpió la audiencia para cuestionar que se estuviera publicando información en tiempo real. La defensa argumentó que la presencia de los medios y la difusión de la declaración de su cliente podrían afectar el proceso y condicionar a posibles testigos. Ante esto, la jueza Berros dispuso la restricción específica para ese tramo del juicio, ordenando el desalojo de tres colegas de la sala.

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Cinco horas de hermetismo

Tras la salida de la prensa, la declaración indagatoria de Airaldi se extendió por aproximadamente cinco horas. Durante ese tiempo, el ex titular de la Sociedad Rural de Diamante respondió preguntas sobre escuchas telefónicas y las acusaciones de la fiscalía que lo señalan como el presunto jefe, proveedor y financista de una organización narcocriminal. Lo cierto es que el contenido de su versión se desconoce porque la prensa fue impedida de estar presente en ese momento.

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El imputado, que fue trasladado bajo una estricta custodia del Grupo Especial de Intervención (GEI) desde el penal de Ezeiza, se había mostrado tranquilo y tomando notas hasta el momento en que se prohibió el acceso a la información.

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Repudio y advertencia de FOPEA

El Foro de Periodismo Argentino expresó su "profunda preocupación" y advirtió que esta decisión judicial sienta un "grave precedente" para la cobertura de juicios de alto interés público. La organización remarcó que la información es un bien público y la sociedad requiere acceso a la labor de jueces y fiscales. Prohibir la cobertura periodística altera el principio de publicidad de los actos, pilar fundamental del sistema democrático. La medida impide el escrutinio público sobre el proceso judicial.

El textual: "El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su preocupación y advierte por el grave precedente que puede tener la decisión judicial que impide a periodistas de Entre Ríos la cobertura de un juicio de interés público. En el marco del desarrollo de las audiencias en un juicio por narcotráfico, la abogada defensora del principal acusado interrumpió el debate para cuestionar que los colegas estaban publicando lo que sucedía dentro de la sala. Ante esto, el tribunal compuesto por los jueces Noemí Berros, Mariela Rojas y José María Escobar Cello decidió que la declaración indagatoria del imputado no sea presenciada por ningún periodista. En ese momento, de la audiencia fueron echados tres colegas. La jueza Berros no respondió ante la consulta de este Monitoreo. FOPEA advierte que la decisión de los magistrados olvida que la información es un bien público e impide que la tarea de jueces y de fiscales pueda ser sometida al escrutinio público. La sociedad requiere un acceso amplio y sencillo a la información judicial, sin que ello implique la vulneración de derechos individuales. Prohibir a los periodistas la cobertura de un juicio altera el principio de publicidad de los actos, fundamental en un estado de derecho republicano y democrático".

El juicio continuará en los próximos días bajo la sombra de esta restricción a la libertad de prensa.