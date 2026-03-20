Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity

Con un menú atravesado por los sabores de su infancia, Ian Lucas emocionó al jurado y se consagró campeón de MasterChef Celebrity

El jueves por la noche se llevó a cabo la tan esperada final del reality show que puso a los famosos a cocinar. Ian Lucas y “La Reini” compitieron en la final de MasterChef Celebrity para obtener el premio mayor. En una gala cargada de emoción y de palabras de amor, Ian Lucas se consagró campeón.

Cabe remarcar que la gala no fue transmitida en vivo y en directo, razón por la cual los finalistas grabaron dos finales posibles: uno con “La Reini” como ganadora y otro con Ian Lucas. La definición se la enterarían a la par que el resto de los televidentes en la noche de la gala. En ese sentido, los protagonistas de la noche reaccionaron en vivo en el canal de streaming de Telefe a la final, y ambos se enteraron ahí mismo quién fue el ganador.

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Así fue como, hacia el final de la noche, Ian Lucas se consagró como el campeón y, además de recibir el trofeo, ganó el equipamiento completo para su cocina y un premio de 50 millones de pesos.

Cómo fue la final de MasterChef Celebrity

Para la final del reality show, los jurados pidieron un menú de tres pasos.

Ian Lucas presentó de entrada una fainá con provolone y cebollas caramelizadas. Como plato principal, un tomahawk con milanesa de masa madre y guarnición de papas rústicas. Y para el postre, un plato cargado de sensibilidad y significado: un arroz con leche cremoso, inspirado en la receta de su abuela. A la hora de presentar sus preparaciones, dijo: “El hilo conductor de mi menú es la mesa de mi infancia, llevada al nivel MasterChef Celebrity”.

Por su parte, “La Reini” preparó de entrada una trucha patagónica curada, acompañada de una ensalada de mix de verdes con criolla y vinagreta. De plato principal, presentó unas vieiras con puré de humita y su famoso aceite de chalas reversionado. Y de postre, una crème brûlée de higos, con dulce de leche y base de masa sablée.

Ian Lucas MasterChef Celebrity Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity

“Quería un menú con identidad argentina, usar ingredientes que nos recuerden sabores de nuestro país”, dijo la influencer al momento de presentar su plato.

Finalmente, frente a todos sus familiares y excompañeros del reality show, los jurados dieron sus devoluciones personales, agradeciendo su paso por el certamen, y anunciaron quién era el ganador. El influencer sostuvo el premio junto a su abuela y expresó: “Es un sueño haber compartido esto con ustedes. Los quiero mucho”.

La reacción en vivo de Ian Lucas

En el streaming en vivo de MasterChef Celebrity, bajo la conducción de Grego Rosello, Nati Jota y La China Ansa, recibieron a los dos finalistas para que reaccionaran en vivo a la definición del gran ganador del certamen.

Ian Lucas, al enterarse de que era el ganador, estalló en lágrimas y sus compañeros del stream fueron a abrazarlo.