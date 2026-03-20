Uno Entre Rios | Show | Ian Lucas

Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity

Con un menú atravesado por los sabores de su infancia, Ian Lucas emocionó al jurado y se consagró campeón de MasterChef Celebrity

20 de marzo 2026 · 10:18hs
Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity

El jueves por la noche se llevó a cabo la tan esperada final del reality show que puso a los famosos a cocinar. Ian Lucas y “La Reini” compitieron en la final de MasterChef Celebrity para obtener el premio mayor. En una gala cargada de emoción y de palabras de amor, Ian Lucas se consagró campeón.

Cabe remarcar que la gala no fue transmitida en vivo y en directo, razón por la cual los finalistas grabaron dos finales posibles: uno con “La Reini” como ganadora y otro con Ian Lucas. La definición se la enterarían a la par que el resto de los televidentes en la noche de la gala. En ese sentido, los protagonistas de la noche reaccionaron en vivo en el canal de streaming de Telefe a la final, y ambos se enteraron ahí mismo quién fue el ganador.

Final de MasterChef Celebrity: cuándo es, quiénes son los finalistas y cómo será el formato

¿Quién gana este jueves Masterchef Celebrity 2026?: todo sobre la definición

wanda nara lloro al despedir a maxi lopez de masterchef celebrity

Wanda Nara lloró al despedir a Maxi López de MasterChef Celebrity

Embed

Así fue como, hacia el final de la noche, Ian Lucas se consagró como el campeón y, además de recibir el trofeo, ganó el equipamiento completo para su cocina y un premio de 50 millones de pesos.

Cómo fue la final de MasterChef Celebrity

Para la final del reality show, los jurados pidieron un menú de tres pasos.

Ian Lucas presentó de entrada una fainá con provolone y cebollas caramelizadas. Como plato principal, un tomahawk con milanesa de masa madre y guarnición de papas rústicas. Y para el postre, un plato cargado de sensibilidad y significado: un arroz con leche cremoso, inspirado en la receta de su abuela. A la hora de presentar sus preparaciones, dijo: “El hilo conductor de mi menú es la mesa de mi infancia, llevada al nivel MasterChef Celebrity”.

Por su parte, “La Reini” preparó de entrada una trucha patagónica curada, acompañada de una ensalada de mix de verdes con criolla y vinagreta. De plato principal, presentó unas vieiras con puré de humita y su famoso aceite de chalas reversionado. Y de postre, una crème brûlée de higos, con dulce de leche y base de masa sablée.

Ian Lucas MasterChef Celebrity
Ian Lucas se consagr&oacute; campe&oacute;n de MasterChef Celebrity

Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity

“Quería un menú con identidad argentina, usar ingredientes que nos recuerden sabores de nuestro país”, dijo la influencer al momento de presentar su plato.

Finalmente, frente a todos sus familiares y excompañeros del reality show, los jurados dieron sus devoluciones personales, agradeciendo su paso por el certamen, y anunciaron quién era el ganador. El influencer sostuvo el premio junto a su abuela y expresó: “Es un sueño haber compartido esto con ustedes. Los quiero mucho”.

La reacción en vivo de Ian Lucas

En el streaming en vivo de MasterChef Celebrity, bajo la conducción de Grego Rosello, Nati Jota y La China Ansa, recibieron a los dos finalistas para que reaccionaran en vivo a la definición del gran ganador del certamen.

Ian Lucas, al enterarse de que era el ganador, estalló en lágrimas y sus compañeros del stream fueron a abrazarlo.

Ian Lucas Masterchef Celebrity campeón Gala
Noticias relacionadas
Estos son los semifinalista de Master Cheff Celebrity

Los semifinalistas de MasterChef Celebrity

Murió Chuck Norris a los 86 años tras una emergencia médica en Hawái.

Murió Chuck Norris a los 86 años tras una emergencia médica en Hawái

horcas presenta ¡ustedes mandan! en santa fe

Horcas presenta "¡Ustedes Mandan!" en Santa Fe

Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026.

Agenda cultural: qué hacer este fin de semana

Ver comentarios

Lo último

Con anuncio de créditos, Rogelio Frigerio inauguró la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

Con anuncio de créditos, Rogelio Frigerio inauguró la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

Murió Ernesto Cherquis Bialo: el adiós a un maestro del periodismo

Murió Ernesto Cherquis Bialo: el adiós a un maestro del periodismo

La tormenta en Paraná produjo árboles caídos y casas inundadas

La tormenta en Paraná produjo árboles caídos y casas inundadas

Ultimo Momento
Con anuncio de créditos, Rogelio Frigerio inauguró la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

Con anuncio de créditos, Rogelio Frigerio inauguró la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

Murió Ernesto Cherquis Bialo: el adiós a un maestro del periodismo

Murió Ernesto Cherquis Bialo: el adiós a un maestro del periodismo

La tormenta en Paraná produjo árboles caídos y casas inundadas

La tormenta en Paraná produjo árboles caídos y casas inundadas

AMET. Continúa el conflicto en lo salarial y preocupación ante un nuevo intento de reforma de la Caja de Jubilaciones.

AMET. Continúa el conflicto en lo salarial y preocupación ante un nuevo intento de reforma de la Caja de Jubilaciones.

Mariano Werner va por la revancha en las camionetas

Mariano Werner va por la revancha en las camionetas

Policiales
Falleció operario que trabajaba en molino arrocero

Falleció operario que trabajaba en molino arrocero

Victoria: detuvieron en Buenos Aires al segundo sospechoso del robo de $20 millones

Victoria: detuvieron en Buenos Aires al segundo sospechoso del robo de $20 millones

Paraná: cuidacoches mató de una puñalada a la actual pareja de su ex

Paraná: cuidacoches mató de una puñalada a la actual pareja de su ex

Gatillo fácil: quedó firme la condena al policía que mató a un joven en Gualeguaychú

Gatillo fácil: quedó firme la condena al policía que mató a un joven en Gualeguaychú

Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó

Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó

Ovación
La Selección Argentina jugará un amistoso con Mauritania

La Selección Argentina jugará un amistoso con Mauritania

Mariano Werner va por la revancha en las camionetas

Mariano Werner va por la revancha en las camionetas

Natación: Nahum Medina representará al país y busca apoyo

Natación: Nahum Medina representará al país y busca apoyo

El entrerriano Juan Bunge Fabre, citado al Sudamericano M18

El entrerriano Juan Bunge Fabre, citado al Sudamericano M18

Central Entrerriano derrotó a Villa Mitre por la Liga Argentina

Central Entrerriano derrotó a Villa Mitre por la Liga Argentina

La provincia
Con anuncio de créditos, Rogelio Frigerio inauguró la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

Con anuncio de créditos, Rogelio Frigerio inauguró la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

La tormenta en Paraná produjo árboles caídos y casas inundadas

La tormenta en Paraná produjo árboles caídos y casas inundadas

Dramático: rescataron a una mujer que cayó al río Uruguay

Dramático: rescataron a una mujer que cayó al río Uruguay

Narcotráfico: Fopea cuestionó al Tribunal por impedir la cobertura de la declaración de Airaldi

Narcotráfico: Fopea cuestionó al Tribunal por impedir la cobertura de la declaración de Airaldi

Paraná: El municipio otorgó un 12 % de aumento salarial

Paraná: El municipio otorgó un 12 % de aumento salarial

Dejanos tu comentario