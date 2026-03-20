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Dramático: rescataron a una mujer que cayó al río Uruguay

La víctima se encontraba a unos 100 metros de la orilla en un sector de pozos y gran profundidad. Fue derivada de inmediato al hospital.

20 de marzo 2026 · 17:01hs
Una vez en la orilla

Una vez en la orilla, la mujer recibió las primeras asistencias y posteriormente fue derivada al hospital Felipe Heras
Reclamos. Una infectóloga aseguró que falta de todo un poco.

Reclamos. Una infectóloga aseguró que falta de todo un poco.

Un dramático operativo de emergencia tuvo lugar este viernes, alrededor de las 8:20, en la zona de la Costanera Nebel de Concordia. Personal policial logró rescatar a una mujer que se había adentrado en las aguas del río Uruguay, a la altura de calle Chabrillón, con aparentes intenciones de quitarse la vida.

La situación fue advertida a través de la red radial policial, lo que permitió la llegada inmediata del Jefe de la Sección Motorizada, el suboficial mayor Néstor Fabián Izaguirre. Al arribar al lugar, el funcionario constató que la mujer ya se encontraba a unos 100 metros de la costa, avanzando hacia sectores más profundos y peligrosos del río.

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heras

El rescate en el agua

Ante el riesgo inminente de que la mujer fuera arrastrada por la corriente o se hundiera en una zona caracterizada por la presencia de piedras y pozos, el Suboficial Izaguirre no dudó en actuar. Con la ayuda de un vecino que se encontraba realizando actividades deportivas en la zona y que se sumó al operativo, ambos ingresaron al agua y lograron alcanzar a la mujer para ponerla a resguardo.

Una vez en la orilla, la mujer recibió las primeras asistencias por parte del personal de emergencias médicas que ya se encontraba en el sitio. Posteriormente, fue derivada en ambulancia al Hospital Felipe Heras, donde los profesionales de salud confirmaron que se encuentra estable y fuera de peligro.

Desde la Jefatura Departamental Concordia destacaron el compromiso y la valentía del suboficial y del ciudadano, quienes arriesgaron su integridad física para evitar una tragedia en un sector del río de alta complejidad técnica para el nado.

mujer Río Uruguay
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