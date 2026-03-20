AMET. Continúa el conflicto en lo salarial y preocupación ante un nuevo intento de reforma de la Caja de Jubilaciones.

Reunión de Comisión Directiva Ampliada – Continúa el conflicto en lo salarial y preocupación ante un nuevo intento de reforma de la Caja de Jubilaciones.

La ASOCIACIÓN del MAGISTERIO DE LA ENSEÑANZA TÉCNICA Regional XI informa a delegados/as, afiliados/as que en el día de ayer, miércoles 18, se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión Directiva Ampliada en la sede sindical de calle Montevideo 163 de la ciudad de Paraná, bajo la coordinación del Secretario General, Prof. Andrés Besel, quien luego de dar la bienvenida y agradecimiento a los participantes, procedió a desarrollar el orden del día.

1- Situación Salarial y Acciones Gremiales dentro del Frente Salarial Docente definido por Congreso Extraordinario de Delegadas y Delegados.

2- Borrador entregado por el Gobierno con los denominados “vectores para la reforma previsional”.

Situación Salarial

En primer término, se analizó la situación salarial, ratificándose que el conflicto con el Gobierno Provincial continúa vigente, debido a la falta de acuerdo paritario y a la decisión unilateral de otorgar una recomposición salarial por decreto, aún sin fecha cierta de pago, y fijando una posible fecha de convocatoria a una nueva negociación salarial para dentro de tres meses. En función de ello, se resolvió esperar la efectiva liquidación para analizar el verdadero impacto en los haberes docentes.

Se reiteró que dicha propuesta fue rechazada por la AMET y las demás organizaciones sindicales, por lo cual el conflicto permanece abierto, sosteniéndose las acciones en el marco del Frente Sindical Salarial Docente.

En este contexto, y con el objetivo de profundizar la visibilización del reclamo, se resolvió plantear al Frente Sindical las siguientes propuestas de acciones gremiales:

• Volanteada familiar y realización de clases públicas.

• Colocación de mensajes visibles en el portafolios de cada docente de la provincia, en pizarrones y afiches en establecimientos educativos, con la siguiente consigna:

“DOCENTES PRESENTES EN LAS AULAS, PERO CON SALARIOS INJUSTOS Y RECLAMOS SILENCIADOS” considerando como una acción de visibilización personal, sostenidas en el tiempo por parte de cada docente.

• Instalación de pasacalles en instituciones educativas de los distintos departamentos con la misma consigna.

• Implementación de trabajo a “brazos caídos”.

Estas iniciativas, entre otras, deben formar parte de un plan de lucha con fechas y escenarios concretos.

Defensa de la Caja de Jubilaciones y Ley 8732

En segundo término, se abordó con profunda preocupación el intento del Gobierno Provincial de avanzar en la modificación de la Ley de Jubilaciones N.º 8732.

Se resolvió que este tema será también tratado en el próximo Congreso Extraordinario de Delegados, donde se pondrá a consideración un documento técnico y político en relación al anteproyecto presentado por el Ejecutivo, el cual carece de precisión normativa al limitarse a enunciar lineamientos generales. Por lo cual se insistirá sobre la urgente necesidad de que el Gobierno de a conocer el proyecto de ley por cuánto se hace imposible dimensionar con certeza y claridad los efectos que esta iniciativa tendrá sobre el salario de los docentes jubilados, actuales y por venir.

Se ratificó como principio irrenunciable la defensa del 82% móvil, así como el rechazo a cualquier intento de reducir el déficit del sistema previsional a costas de una disminución de haberes o un deterioro de las condiciones jubilatorias.

Se convocará a un Congreso Extraordinario de Delegadas y Delegados, Congreso para analizar la situación y la estrategia a seguir, definiendo como actuará la organización, ya sea solo o en articulación con otros sindicatos, fortaleciendo la unidad en defensa del sistema previsional provincial.

AMET RECHAZA que las malas decisiones de los políticos de turno en la caja de jubilaciones deban ser “saneadas” con el esfuerzo de los trabajadores docentes activos y jubilados y sus familias, en un marco de permanente pérdida del poder adquisitivo de su salario.

Otros temas tratados.

Durante la reunión también se abordaron problemáticas vinculadas a:

• Rechazo y rectificación de los alcances de la Resolución 1431/25 por el cual se impide el análisis y debate de las problemáticas laborales en asambleas. AMET nunca abusó ni utilizó de manera indebida este mecanismo.

• Ajuste en el cierre de cursos y la no autorización en el desdoblamiento de cursos en diferentes escuelas de la Provincia.

• Negativa del CGE a dar continuidad al Profesorado de Educación Técnico Profesional.

• Situación del OSER y OSPLAD, aumento de co-seguros, falta de prestaciones médicas y farmacéuticas.

• Nuevas disposiciones en el uso de la Casa de Usos Múltiples Abel Hermoso.

• Participación en el próximo Encuentro Nacional en Córdoba.

• Continuidad del convenio con INTA y renovación del acuerdo con IAPSER.

• Organización de actividades culturales y educativas.

• Convocatoria a presentación de propuestas de capacitación.

• 3era Olimpiada de Dibujo Técnico que se llevará a cabo en la Escuela Agrotécnica N° 24 “Gral. San Martín” de Concordia.

• Reiteración al CGE para dar inicio y continuidad al trabajo Gobierno/Sindicatos de las comisiones paritarias.

• Análisis del proceso eleccionario previsto para el 5 de mayo donde se elegirán las Comisiones Directivas de las distintas Regionales del País y la Comisión Directiva Nacional.