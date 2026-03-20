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La Selección Argentina jugará un amistoso con Mauritania

El combinado nacional se enfrentará al conjunto africano el viernes 27 en La Bombonera, mientras que el duelo del martes 31 aún es una incógnita.

20 de marzo 2026 · 18:05hs
La Selección Argentina jugará un amistoso con Mauritania

La Selección Argentina jugará un amistoso con Mauritania

Es un hecho: tras quedarse sin la Finalissima contra España, la Selección Argentina finalmente disputará dos amistosos en esta doble fecha FIFA. El 27 de marzo jugará ante Mauritania, mientras que el duelo del 31 aún es una incógnita (aún no descartan que sea Guatemala). Ambos duelos se realizarán en La Bombonera, con transmisión en vivo de TyC Sports.

El enfrentamiento con el conjunto africano se llevará a cabo a las 20.15. El encuentro restante se develará en lo que queda del viernes, tal como lo anunció la cuenta oficial del vigente campeón del mundo y bicampeón de América.

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Mauritania, 115° en el ranking FIFA, no representará una prueba de carácter para el equipo albiceleste como sí lo hubiese sido España, pero le servirá al técnico Lionel Scaloni como banco de pruebas para ensayar, ajustar y encontrar el equipo ideal a menos de tres meses para el Mundial.

Argentina jugará un amistoso ante Mauritania

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Por otra parte, Tapia le dedicó un especial mensaje al presidente de Boca. "Quiero agradecer a Juan Román Riquelme por poner a disposición La Bombonera y permitir que el pueblo argentino despida a la Albiceleste antes de viajar al Mundial", afirmó. Y añadió: "¡Todos a alentar a nuestra Selección!".

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Si bien cada vez son más las voces que descartan a Guatemala para el segundo duelo preparatorio en la cancha de Boca, ya a que tiene pautado un encuentro con Argelia en Italia en siete días y por reglamentación FIFA no podría jugar en dos continentes distintos en la misma ventana internacional. Desde la AFA aún no le bajan el pulgar y son optimistas tras haber pedido una autorización especial.

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La Selección Argentina jugará un amistoso con Mauritania

La Selección Argentina jugará un amistoso con Mauritania

Por otra parte, una vez liberados por sus clubes, los futbolistas convocados a la Selección empezarán a llegar al país entre el fin de semana e inicios de la siguiente, y trabajarán bajo las órdenes del cuerpo técnico en el predio de Ezeiza.

Mastantuono y Panichelli, citados de último momento

Lionel Scaloni dio marcha atrás en dos de las grandes ausencias que presentó su última nómina y convocó a Franco Mastantuono y a Joaquín Panichelli.

La última convocatoria del técnico había sorprendido por la falta del volante ofensivo del Real Madrid, quien había integrado las últimas tres citaciones e incluso portó la N°10 en la jornada de septiembre, y la del delantero del Racing de Estrasburgo, quien es el segundo máximo anotador de la Ligue 1 con 14 goles, sólo detrás de Mason Greenwood.

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El motivo principal radica en que la próxima fecha FIFA será la última previo a la citación final para el Mundial 2026 y, por ende, la única ocasión en la que Scaloni podrá analizar a sus dirigidos, tanto en los duelos amistosos como en los entrenamientos.

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Las presencias de Mastantuono y Panichelli también revelan las pulseadas latentes en el combinado nacional. El surgido en River compite por un hueco con Gianluca Prestianni, mientras que el atacante de 23 años lucha por el tercer sitio dedicado a los delanteros centros (presuntamente, Julián Álvarez y Lautaro Martínez tienen sus boletos asegurados) con José Flaco López.

Selección Argentina amistoso La Bombonera FIFA España
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