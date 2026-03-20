Gatillo fácil: quedó firme la condena al policía que mató a un joven en Gualeguaychú

El STJ rechazó el último recurso del policía Mauricio Gómez y dejó firme su condena a 17 años por el homicidio de Iván Pérez en 2019 en Gualeguaychú.

El sargento de la Policía de Gualeguaychú, Mauricio Javier Gómez, sufrió un nuevo revés judicial luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazara la impugnación extraordinaria presentada por su defensa para intentar revertir su condena.

Según el fallo al que accedió UNO , fechado el 16 de marzo, la resolución fue firmada por los vocales Daniel Omar Carubia y Claudia Mizawak, mientras que Leonardo Portela se abstuvo. De esta manera, quedó firme la sentencia que lo condenó a 17 años de prisión por el homicidio de Iván Pérez, ocurrido en 2019.

El policía ya contaba con la confirmación de la Cámara de Casación de Concordia, que había ratificado la pena impuesta tras el juicio por jurados. La primera condena había sido dictada por un jurado popular de Gualeguaychú, que lo encontró culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El hecho

El hecho ocurrió el 9 de octubre de 2019, en el barrio Molinari de Gualeguaychú. En el marco de una persecución policial, Gómez disparó con su arma reglamentaria 9 milímetros a una distancia aproximada de 100 metros contra el joven Iván Pérez, de 24 años. El proyectil impactó en la nuca de la víctima, que murió en el lugar.

El caso fue considerado de “gatillo fácil” y tuvo un primer juicio en 2021 que se declaró estancado al no alcanzarse la unanimidad del jurado. Posteriormente se realizó un nuevo proceso con otro jurado popular, que finalmente emitió el veredicto de culpabilidad en diciembre de 2023.

policia gomez.jpg Policía Mauricio Javier Gómez.

El recurso rechazado

En su planteo, la defensa —que recientemente cambió de abogado y ahora está a cargo de José Ostolaza— cuestionó la sentencia al sostener que carecía de razonabilidad y vulneraba el derecho de defensa. Entre otros puntos, objetó que no se permitiera utilizar filmaciones del primer juicio para evidenciar supuestas contradicciones en los testimonios.

Sin embargo, el máximo tribunal provincial descartó estos argumentos. En la resolución se indicó: "No es posible entender en modo alguno que estemos en presencia de un fallo 'arbitrario' como lo anunció el recurrente".

Asimismo, concluyó: "No advirtiendo vicios en la sentencia recurrida que permitan teñirla de arbitrariedad, sino que, por el contrario, el fallo casatorio luce racional y ajustado a derecho, deviene evidentemente improcedente el recurso bajo examen".

Con esta decisión, el STJ confirmó en todas sus partes la sentencia de Casación, dejando firme la condena a 17 años de prisión de cumplimiento efectivo para Gómez.