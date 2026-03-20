Natación: Nahum Medina representará al país y busca apoyo

El nadador del Estudiantes formará parte del Torneo Promesas Olímpicas Sudamericanas en Chile. Su familia impulsa una campaña de apoyo costear el viaje.

En busca de apoyo. El joven atraviesa un presente que ilusiona, producto de sus destacadas actuaciones. Posó junto a su entrenador, Joaquín Méndez Orzusa.

En la ciudad de Paraná comienza a asomar una nueva ilusión deportiva. Se trata de Nahum Medina, un nadador de tan solo 10 años que ya dio un paso enorme en su corta carrera: fue convocado para integrar el seleccionado argentino que participará del Torneo Promesas Olímpicas Sudamericanas, a disputarse del 21 al 25 de mayo en Santiago de Chile. Su familia busca apoyo para viajar.

El joven deportista, que representa al Club Atlético Estudiantes, atraviesa un presente que ilusiona, producto de sus destacadas actuaciones en competencias nacionales. Su crecimiento no pasó desapercibido para la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, que decidió incluirlo en el equipo nacional para esta importante cita internacional.

Un salto enorme

Lo más llamativo del caso es la velocidad de su progreso. Nahum comenzó a nadar hace apenas dos años, luego de haber tenido un breve paso por el fútbol. Sin embargo, rápidamente encontró su lugar en la pileta.

“Hace dos años que vine por primera vez a nadar. No sabía nada del deporte. Antes hacía fútbol, pero no me gustó y me metí en el mundo de la natación”, contó el propio Nahum, todavía sorprendido por la convocatoria.

“No me lo esperaba para nada y mucho menos representar al país. Me tomó de sorpresa, pero ahora estoy enfocado en entrenar fuerte porque me quedan dos meses y quiero llegar de la mejor manera”, agregó con entusiasmo.

Especialista en espalda, pero con proyección integral. Nahum competirá en la especialidad de espalda, aunque desde su entorno remarcan que el objetivo a largo plazo es que logre dominar todos los estilos.

Su entrenador en el Estudiantes, Joaquín Méndez Orzusa, explicó: “Es un certamen en el que participan distintos seleccionados de Sudamérica, y Nahum va a estar representando a la Argentina. Todavía estamos conociendo detalles de los rivales porque son categorías formativas”.

Además, detalló cómo se conforma el equipo: “Por lo que tengo entendido, la delegación está integrada por 12 nadadores: seis varones y seis mujeres en cada categoría. Nahum estará en espalda, pero la idea es que, por su edad, pueda desarrollar los cuatro estilos y lograr una formación completa”.

El esfuerzo y buscan apoyo

Más allá del logro deportivo, la participación en este tipo de competencias implica un desafío económico importante. Al tratarse de un torneo autofinanciado, cada familia debe afrontar los costos del viaje.

En ese sentido, la mamá del nadador , Noelia Reichel,explicó la situación: “Estamos buscando apoyo porque, si bien sabíamos que tenía posibilidades, es un monto bastante elevado para nosotros. El torneo es autofinanciado, así que comenzamos una campaña para que quienes quieran puedan colaborar”.

La familia necesita reunir alrededor de 1.450 dólares para cubrir los gastos de participación.

“Para nosotros es una alegría inmensa y un orgullo difícil de explicar. Sabemos todo lo que hay detrás: el esfuerzo, la disciplina y las ganas que Nahum pone todos los días. Por eso creemos que merece esta oportunidad”, expresó.

La historia de Nahum no solo refleja talento, sino también compromiso y pasión. En poco tiempo pasó de dar sus primeras brazadas a vestir —por primera vez— los colores de la selección argentina.

“Le meto muchas pilas y quiero ser un buen nadador”, resumió el pequeño, con la claridad de quien ya entiende que los sueños se construyen con esfuerzo.

Mientras tanto, en Paraná, su historia empieza a generar orgullo y también un movimiento solidario para ayudarlo a cumplir este gran desafío: competir a nivel internacional y dar sus primeras brazadas representando al país.

Los logros de Nahum Medina en el Campeonato República de Infantiles y Menores desarrollado del 10 al 14 de diciembre último en la pileta olímpica de la Universidad de San Juan llamó la atención de los seleccionadores de la Cadda. El representante del CAE ganó una medalla individual de prueba Espalda 50 metros, donde consiguió el primer lugar. Otra medalla de reconocimiento en Superación de Estilos por participar de las pruebas 200 Combinado Individual y 200 Libre, y dos medallas junto a sus compañeros en postas combinadas y Postas Libres; en ambas pruebas consiguieron el primer lugar. Estos buenos resultados le permitieron al joven nadador de la capital entrerriana esperanzarse con la convocatoria por parte de la selección nacional del torneo Promesas Olímpicas Sudamericanas. Hace unos días llegó la citación para formar parte en Chile.