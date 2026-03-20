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Central Entrerriano derrotó a Villa Mitre por la Liga Argentina

En Bahía Blanca y en tiempo suplementario, Central Entrerriano se impúso por 77 a 72. Este sábado los de Gualeguaychú y Rocamora serán visitantes.

20 de marzo 2026 · 17:34hs
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Central Entrerriano de Gualeguaychú derrotó como visitante a Villa Mitre de Bahía Blanca por 77 a 72, en el marco de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Tras igualar en 66 tantos, el Rojinegro fue mejor en el tiempo extra y sumó una excelente victoria de cara a la ubicación final en la fase regular.

Villa Mitre tuvo en los primeros 10 su mayor fluidez ofensiva, con movilidad y extra pase logró efectividad a distancia, cargó el rebote ajeno y marcó la máxima de 11 (21-10), en ocho minutos de partido. El ingreso de Ghersetti esfumó la diferencia, en tres pelotas hizo siete puntos y el partido se emparejó.

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Ya con menor goleo y más trabado. La banca Tricolor entró con gol y volvió a una ventaja de nueve (35-26), que el visitante volvió a limar. Central Entrerriano mantuvo una presión al balón constante, defensa alta que complicó el traslado, atrás varió su defensa y capitalizó cada perdida y segunda oportunidad que tomó (40-41).

Central Entrerriano cerró mejor

Los últimos 20 minutos fueron de enorme paridad. Villa Mitre tomó una ventaja de siete (51-44) por las pérdidas de la visita. Pero rápido se emparejó y el juego entró 57 iguales al cuarto período. El último segmento fue el de menor goleo, bajos porcentajes y pasajes sin anotar. En ocho minutos, el parcial era siete iguales (64), Montani anotó en la línea y puso en ventaja al visitante (64-66).

Ambos tuvieron un par de ataques sin convertir, hasta que Tambucci ganó línea de fondo y anotó el doble que igualó el partido. Villa Mitre defendió el intento de penetración de Pividori, que no logró tomar el lanzamiento.

Ya en la prórroga pese a no convertir de cancha, con puntos desde la línea Villa Mitre estuvo al frente faltando 1:36, cuando Central pasó adelante, 70 a 71.

Con un rebote ofensivo, estiró la ventaja a una posesión larga (70-73), Pennacchiotti lo arrimó desde la línea y tras la conversión de Reynoso (72-75), Villa Mitre tuvo la chance de empatar el juego con 15 segundos, pero el triple de Franco no entró y el encuentro quedó en manos del visitante.

Los entrerrianos en la Liga Argentina

Dos de los representantes entrerrianos jugarán este sábado. A las 21.30, Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay visitará en el estadio Roberto Contini de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a El Talar; mientras que a la misma hora Central Entrerriano visitará en el estadio Ángel Cayetano Arias a Deportivo Viedma.

Central Entrerriano Liga Argentina Villa Mitre Básquet
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