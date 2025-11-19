Mariana Brey afirmó que La Renga debería agradecerle a Javier Milei La reciente presentación de La Renga en Luján reavivó la tensión que la banda mantiene desde hace años con Javier Milei 19 de noviembre 2025 · 16:52hs

La reciente presentación de La Renga en Luján volvió a encender la tensión que la banda mantiene con Javier Milei. Durante el show del 15 de noviembre, en “Panic Show”, subieron al escenario a una persona con una máscara del Presidente, un gesto que retomó la disputa por el uso político del tema. Desde que Milei lo adoptó como himno, el grupo expresó en varias oportunidades su rechazo e incluso dejó de tocarlo para evitar asociaciones.

Mariana Brey afirmó que La Renga debería agradecerle a Javier Milei En ese contexto, Mariana Brey lanzó una declaración que se viralizó. En su programa de Carnaval cuestionó la puesta en escena y afirmó que la banda debería “agradecerle” al mandatario la visibilidad obtenida. Sus dichos contrastaron con la posición histórica de La Renga, que insiste en que nunca autorizó ese uso y que hizo reclamos legales para impedirlo.

El episodio reactivó una discusión que parecía cerrada, con nuevas lecturas sobre la relación entre política, música y los límites del uso de una obra artística.