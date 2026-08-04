Más pobreza en Concordia: la ciudad alcanzó un 52,5% y quedó primera a nivel nacional.

El informe de la UCA ubicó a Concordia como la ciudad con mayor pobreza del país, con un 52,5% de su población afectada.

La pobreza volvió a mostrar un retroceso en su tendencia de baja y alcanzó al 30% de la población durante el primer trimestre de 2026 , según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).

En ese escenario, Concordia volvió a ubicarse entre los aglomerados urbanos más afectados del país, con una tasa de pobreza del 52,5%, la más elevada de Argentina en el período analizado .

Nuevo golpe social para Concordia: la pobreza superó el 50% y la indigencia llegó al 11,2%

El relevamiento, elaborado a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), también reflejó un incremento de la indigencia, que llegó al 6,5% a nivel nacional. En comparación con el último trimestre de 2025, la pobreza aumentó 0,1 puntos porcentuales y la indigencia 0,4 puntos, marcando una interrupción de la mejora registrada desde fines de 2024.

Para Concordia, los datos representan una situación especialmente delicada: más de la mitad de la población quedó alcanzada por la línea de pobreza durante los primeros tres meses del año. La ciudad entrerriana encabezó el ranking nacional de los aglomerados urbanos con mayores niveles de pobreza, seguida por Gran Resistencia, con 49,7%; Posadas, con 42,6%; Gran Santa Fe, con 39,7%; y Corrientes, con 38,4%.

La indigencia también tuvo una fuerte incidencia en Concordia. Con un 11,2%, la ciudad se ubicó segunda entre los conglomerados con mayores niveles de personas cuyos ingresos no alcanzan siquiera para cubrir la Canasta Básica Alimentaria. En ese indicador, fue superada únicamente por Gran Resistencia, que registró un 24,3%, mientras que luego aparecieron Posadas (10,7%), Gran Santa Fe (10,4%) y Corrientes (9,1%).

A nivel nacional, el informe señaló que la cantidad de personas en situación de pobreza aumentó en alrededor de 1,3 millones entre el tercer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, períodos comparables porque no están afectados por el cobro del aguinaldo. La estimación marca un cambio respecto del proceso de recuperación observado durante 2025.

En la comparación interanual, sin embargo, las cifras muestran una mejora moderada. Durante el primer trimestre de 2025, la pobreza alcanzaba al 31,4% de la población y la indigencia al 6,9%, por lo que ambos indicadores se mantienen por debajo de los valores registrados un año atrás.

El director del ODSA, Agustín Salvia, explicó que el deterioro registrado durante los primeros meses de 2026 responde a una combinación de factores económicos y sociales. Entre ellos mencionó la pérdida del impulso generado por la evolución de los precios relativos, debido a que la Canasta Básica Alimentaria aumentó 11,6% durante el primer trimestre y la Canasta Básica Total 9,6%, mientras que el índice salarial total creció 8,6% y los salarios registrados apenas 7%.

Según el análisis, esa dinámica provocó que muchos ingresos dejaran de superar las líneas de pobreza e indigencia. A esto se sumó un debilitamiento del mercado laboral: aunque las tasas generales de empleo y desocupación no presentaron cambios significativos entre los primeros trimestres de 2025 y 2026, aumentaron la subocupación en 1,1 puntos porcentuales y la informalidad en 2,2 puntos, hasta alcanzar al 44,2% de las personas ocupadas.

Otro de los factores señalados fue una distribución menos favorable de la recuperación de los ingresos. Si bien los ingresos nominales crecieron 35,6% interanual, por encima del aumento de las canastas, el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad) pasó de 0,435 a 0,442. Esto indica que la mejora promedio no alcanzó de la misma manera a todos los hogares, especialmente a los sectores más vulnerables.

El ODSA también advirtió sobre un menor dinamismo de la actividad económica. El Producto Bruto Interno pasó de crecer 5,8% interanual en el primer trimestre de 2025 a 2,3% en el mismo período de 2026. En ese contexto, sectores importantes para el empleo mostraron dificultades: la industria manufacturera cayó 1,7% y la administración pública retrocedió 1,4%.

Además, el informe señaló una menor capacidad de protección de las transferencias sociales, debido a que jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan con dos meses de rezago, perdiendo poder adquisitivo cuando los precios aceleran. También mencionó el impacto de los gastos fijos, como tarifas de energía, transporte y alquileres, que avanzaron por encima del nivel general de inflación y de las actualizaciones salariales.

Desde la UCA remarcaron que una reducción sostenida de la pobreza requiere que el crecimiento económico se traduzca en empleos productivos, formales y mejor remunerados. Sin embargo, indicaron que en el corto plazo no aparecen señales claras de una mejora generalizada, en un escenario donde algunos sectores como el agro, la energía y la minería muestran avances, mientras que actividades intensivas en mano de obra como el comercio, la industria y la construcción continúan atravesando dificultades.

Para Concordia, los nuevos datos vuelven a poner en primer plano una problemática estructural que la mantiene entre las ciudades con mayores niveles de vulnerabilidad social del país, con más de la mitad de su población por debajo de la línea de pobreza y una de las tasas de indigencia más altas entre los principales aglomerados urbanos argentinos.