Marcelo Tinelli abandona Canal 13 y regresa a América

De este modo, el conductor informó que la edición 2023 del 'Bailando' se transmitirá al aire lunes, martes, jueves y viernes. "Es un formato que me dio muchísimas alegrías, como en su momento también me las dio Video Match", consideró Tinelli y opinó: "Hoy hacer humor en Argentina es mucho más difícil, más costoso. Hay más susceptibilidades, muchas temáticas en cuanto al humor que son difíciles de abordar".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de América TV (@americatv)

Por el momento, el ex presidente de San Lorenzo no dio detalles de las figuras que protagonizarán el certamen de baile, pero sí dio pistas de quiénes estarán en el jurado: "Van a ser cuatro y quizás haya un quinto jurado. Al primero que llamaré es a vos", dijo a Ángel de Brito. Otro detalle que confirmó es la cantidad de parejas que serán entre 16 y 18. "Estamos pensando algunas cosas, sobre todo que tenga que ver con gente que ya empezamos a tirar algunos nombres, que me parece que puede ser muy interesante", dijo. Sin embargo, consideró que hay nombres que quedaron "vintage" y otros que podrían traer rating a la televisión al ser figuras con presencia en las redes sociales y un importante número de seguidores en redes. "Vamos a tratar de complementar todo eso", afirmó Tinelli.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de América TV (@americatv)

Finalmente, confesó que le gustaría tener en el concurso a ex participantes de Gran Hermano, el reality de Telefe que finalizó este lunes: "Algunos me encantan. Alfa me gustaría mucho tenerlo", indicó, "dice que me conoce, pero yo no recuerdo". También dijo que le encantaría contar con Julieta Poggio como otra de las participantes.