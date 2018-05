Luis Miguel, duramente acusado por su tía: el motivo

Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, desapareció en 1986. Lo último que se supo de ella es que viajó a Pisa, supuestamente para ver al padre del cantante, y nunca más apareció. Más de 30 años después, Adua Basteri, tía del cantante, rompió el silencio y lo acusó de no haber hecho nada para que aparezca.





"Hablamos con gente de un programa de Italia para ver si la habían visto. Los periodistas se acercaron para hablar conmigo, los llevé al colegio, entre otras cosas. Yo le había dicho a Ale: 'Te doy un mes. Si en un mes no sé donde se metió tu mamá, voy a la televisión. Y no voy por estar en contra de tu hermano, porque yo a tu hermano no lo molesto, más bien le hago publicidad, no lo arruino. Yo hago esto por mí'", afirmó sobre la búsqueda en la televisión mexicana.