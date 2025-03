Los Palmeras, sin Cacho Deicas, en la Peña de Morfi

El problema de salud generó movimientos en la banda y hubo fuertes rumores de separación. Aunque, tanto Cacho como Marcos Camino anunciaron que la banda sigue unida, este domingo “Los Palmeras” se presentaron en el programa de televisión de Telefe en una presentación sinfónica.

¿Qué le paso a Cacho Deicas?

Rubén Héctor Deicas fue internado el jueves 9 de enero en el Sanatorio MIT de la ciudad de Santa Fe. Los médicos detectaron entonces que llevaba varias horas con un déficit neurológico agudo, aunque estaba consciente y no presentaba problemas en otros sistemas.

De acuerdo al parte oficial, el cantante tuvo un ACV isquémico. Seis días más tarde recibió el alta hospitalaria para continuar con el tratamiento, de modo que no pudo iniciar la gira de verano con la banda. En ese momento, Los Palmeras eligieron como su reemplazante temporal a Pablo López, el encargado del güiro y uno de los coristas de la formación.

Marcos Camino sobre el conflicto de Los Palmeras

El compañero de más de 50 años de Cacho Deicas estuvo en el programa de Pamela David “Desayuno Americano” , donde contó todos los detalles sobre la supuesta pelea y comunicó su estado de salud actual. “Fue una cuestión complicada porque fue de parte de los hijos de Rubén”, aclaró el músico.amino aclaró que el conflicto surgió por un malentendido con la familia de Cacho. “Yo me enteré por una emisora de radio que él había tenido el ACV y estaba ansioso porque me quería comunicar. Nadie me atendió el teléfono. Esperé hasta las dos de la tarde del otro día, que me mandó un mensaje su hija contándome lo que había pasado” .

Luego de eso, el músico declaró que no recibió ninguna otra noticia sobre su compañero, lo que lo llevó a hacer su descargo con la prensa que provocó que sus hijos se enojen. "Los hijos me dijeron “nosotros estamos atendiéndolo, no podemos estar llamándote"”, detalló Camino.

Por lo que el conflicto no fue directamente con Deicas sino que se generó con la familia del cantante. De hecho, aclaró que su relación con Cacho es como un matrimonio: "Hemos tenido intercambio de opiniones, por ahí estamos de acuerdo por ahí no. Pero siempre de una buena manera”, sostuvo.