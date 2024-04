Lo hizo de nuevo: Taylor Swift rompió records con su nueva música

En la madrugada de este viernes Taylor Swift publicó en todas las plataformas de música su onceavo álbum de estudio "The Tortured Poets Department" (El Departamento de los Poetas Torturados"). El anuncio fue realizado en febrero, durante la ceremonia de los Grammys y fue esperado por sus fanáticos.

No obstante, la sorpresa que ningún fan anticipó fue que, a las dos de la madrugada, Swift anunció que su álbum contendría no 14, sino 31 canciones extras: "La historia ya no es mía, es toda suya", comentó la cantante al anunciar el lanzamiento.

La cantante consideró que este nuevo material "refleja eventos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista en el tiempo, uno que fue a la vez sensacional y doloroso a partes iguales" y aseguró que este álbum "cierra y tapia" un capítulo en su vida: " No hay nada que vengar ni cuentas que ajustar una vez que las heridas han sanado".

Desde la revista Rolling Stone reseñaron la pieza al completo y la calificaron con 100/100. "Taylor quizás se haya proclamado 'presidenta del departamento de poetas torturados', pero juzgando por estas canciones, esto explota. Es la catártica confesión de una mujer que ha vivido la adultez y el romance adulto y se dio cuenta que no sabe nada. Suena confuso, amargo, enojado, vulnerable, pero a la vez más gloriosamente caótico".