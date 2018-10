Lizy Tagliani contó detalles de su fuerte historia familiar: sus orígenes en Chaco y su padre biológico

Lizy Tagliani contó la verdadera historia de sobre su infancia en la provincia de Chaco y su papá biológico. Luego de 48 años, la humorista descubrió cómo habían sido sus primeros días de vida en la realidad. contó la verdadera historia de sobre su infancia en la provincia dey su papá biológico. Luego de 48 años, la humorista descubrió cómo habían sido sus primeros días de vida en la realidad.





"Me fui al Chaco a hacer gira con Mi vecina favorita. Allá apreció alguien con fotos mías de bebé, diciendo que me conocía. Mi mamá vino joven a Buenos Aires para que no me dieran en adopción y todo lo que hacían en aquel momento cuando una mujer soltera daba a luz. Por las fotos me di cuenta que el primer año de vida lo pasé en el Chaco", reveló la humorista en el ciclo radial "Agarrate Catalina".





Y agregó: "Fui recorrer Chaco y me di cuenta que había cosas que conocía y que había pasado por ahí. Pregunté y resultó ser que mi madrina vivía a media cuadra de donde yo estaba. Me encontré con ella, hablé por teléfono con unas chicas que me contaron cosas de mi papá biológico, fue lindo encontrarme con mi historia".





Lizy, que conocía a su padre por un apodo, descubrió que en realidad ese era su apellido. El hombre, que ya falleció, se encargó de entregarle esas fotos a una persona –de quien no quiso revelar el nombre- para que se las diera a la artista cuando hubiera posibilidad: "Las guardó 48 años hasta que me encontró. Me reconoció por las fotos que ponen en los portales. No hablamos mucho".





Al respecto de los motivos de tanto hermetismo sobre la verdadera identidad de su padre, explicó: "Él no vive y su familia no sabe que existo. No tengo la necesidad imperiosa de que se sepa ni de hacerle pasarle un mal momento a nadie. Viví 48 años con eso así que creo que los que tienen que elaborarlo más son ellos".





"Con mi mamá siempre fui una persona muy feliz, pero tenía la imagen de un tipo que no le importaba un h... si tenía un hijo o no. La indiferencia, si bien no me afectó jamás en mi vida, fue muy dolorosa. Pero para mí, ese gesto de que saber que conservó fotos mías y se las dio a alguien para que las guarde, es sinónimo de cierto interés o saber que en algún lado de su corazón yo estaba presente. Con eso me alcanza", cerró.