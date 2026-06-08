La Municipalidad de Paraná informó que continúa con las castraciones en dos barrios durante esta semana: vecinal Las Américas y barrio Predolini.

La Municipalidad de Paraná continúa con las castraciones en distintos barrios de la ciudad.

La Municipalidad de Paraná continúa con el recorrido por los barrios con castraciones, desparasitaciones y vacunación antirrábica gratuitas para perros y gatos. Durante la semana en curso, el quirófano estará en la vecinal Las Américas y en el barrio Predolini.

En este marco, se priorizará a los vecinos del barrio y a los ciudadanos que hayan sacado turno a través de Mi Paraná. El inicio está programado para las 8.

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Los barrios que recorrerá la Municipalidad de Paraná

Este lunes y este martes, el quirófano móvil tendrá presencia en dos puntos de la ciudad. La Vecinal Las Américas, ubicada en Artigas 2933, y el Polideportivo Piérola, entre las calles Larralde y 1546, recibirán a los vecinos y sus mascotas durante esas jornadas.

En tanto, del 10 al 12, el operativo se trasladará al barrio Predolini, con sede en Castañeda 1033, donde los profesionales de la Dirección de Salud y Bienestar Animal llevarán adelante las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos preventivos.

De esta manera, la Municipalidad de Paraná continúa con los operativos barriales de Salud Animal, acercando el quirófano móvil a distintos puntos de la ciudad para brindar atención veterinaria gratuita a perros y gatos. Los servicios incluyen castraciones, desparasitaciones y vacunación antirrábica, y la atención se realiza por orden de llegada, sin necesidad de turno previo.

“Estos operativos son una oportunidad para que los vecinos accedan a servicios de castración de manera gratuita, contribuyendo así a la salud de las mascotas y al bienestar de la comunidad”, destacó la secretaria de Salud, Claudia Enrique.

La castración ayuda a prevenir gestaciones no deseadas y patologías del aparato reproductivo, y contribuye al control ético de la sobrepoblación de animales de compañía en la ciudad.

Requisitos para concurrir

Los animales deben presentarse con un ayuno mínimo de ocho horas, tanto de agua como de alimentos. El responsable del animal deberá concurrir con una manta o sábana para cubrirlo luego de la intervención, y llevar una hoja de afeitar.

Los perros deben asistir con correa y, en caso de ser agresivos, con bozal; los gatos deben ser trasladados dentro de un bolso, mochila, canasta o bolsa de arpillera. Se solicita que la persona responsable sea mayor de edad y asista con DNI.