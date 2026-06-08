Agresión a un árbitro tras un partido de básquet femenino en Paraná

Un integrante vinculado a la delegación del básquet de San Agustín habría agredido a miembros del equipo arbitral tras el encuentro ante Rowing. Fue en ciclista.

El agresor habría perseguido al árbitro fuera de la cancha.

Un grave episodio de violencia se registró este fin de semana en la ciudad de Paraná al término de un encuentro de básquet femenino correspondiente a la categoría Infantil, que enfrentó a Rowing y San Agustín. El hecho fue en el club Ciclista.

Según trascendió, una persona vinculada a la delegación de San Agustín habría ingresado al sector de juego una vez finalizado el partido y protagonizado una agresión contra integrantes del equipo arbitral, generando momentos de tensión entre los presentes.

El agresor habría perseguido al árbitro fuera de la cancha.

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Ante la situación, fue necesaria la intervención de efectivos de Comisaría Primera, quienes acudieron al lugar para controlar el incidente y evitar que el conflicto escalara a mayores.

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El hecho provocó preocupación entre dirigentes, entrenadores, familias y espectadores, especialmente por tratarse de una competencia formativa en la que participan niñas. Además, volvió a instalar el debate sobre la violencia en el deporte amateur y la necesidad de reforzar las medidas de prevención y convivencia dentro y fuera de los escenarios deportivos.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre posibles sanciones o medidas disciplinarias derivadas del episodio, aunque se espera que las autoridades deportivas analicen lo ocurrido en las próximas horas.