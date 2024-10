Liam Payne: los resultados preliminares de la autopsia

A un día de la muerte del cantante Liam Payne (ex One Direction), dieron a conocer los primeros resultados del estudio realizado por los peritos forenses

Luego de la muerte de Liam Payne, el excantante de One Direction que se cayó del balcón de la habitación del hotel en la que se hospedaba en la ciudad de Buenos Aires, Mercedes Ninci reveló los resultados preliminares de la autopsia.

La trágica muerte de Liam Payne

“Les quería contar lo que dice la autopsia, me la acaban de mandar. Dice politraumatismos, hemorragia interna y externa”, expresó la periodista en el programa Mañanísima. Y agregó: “Todavía no está el resultado toxicológico. La gente que hizo la autopsia me dice que el resultado va a estar en una semana o en 10 días”.