Las figuras del espectáculo dijeron presente en las Elecciones Legislativas 2025

Este domingo 26 de octubre se celebraron las Elecciones Legislativas 2025 y varias figuras del espectáculo compartieron públicamente su voto

27 de octubre 2025 · 12:56hs
En una jornada histórica para la Argentina, este domingo 26 de octubre se celebraron las Elecciones Legislativas 2025, marcadas por la implementación, por primera vez, de la Boleta Única de Papel (BUP). El nuevo sistema prometió agilizar los comicios y convocó desde temprano a miles de ciudadanos en todo el país. Entre ellos, varias figuras del espectáculo compartieron públicamente su voto y mensajes de compromiso cívico a la escena electoral.

Los famosos en las Elecciones Legislativas 2025

Desde las primeras horas, Flor de la V fue una de las primeras en hacerse presente. La conductora de Los Profesionales (El Nueve) llegó acompañada por su esposo, Pablo Goycochea, con quien se mostró distendida y sonriente. Ambos ingresaron juntos al establecimiento y salieron tomados del brazo, dejando una postal de ternura y participación en un domingo especial.

Flor de la V

Otra de las figuras que se acercó a votar fue Pamela David, quien asistió junto a su esposo Daniel Vila. La conductora, vestida con un traje color terracota, no perdió el humor pese a un pequeño contratiempo: olvidó su documento y debió regresar a su casa para buscarlo. Vila la acompañó en ambos trayectos, aunque finalmente votaron en lugares distintos.

Pamela David

Por su parte, Graciela Alfano cumplió con su deber ciudadano en el Instituto Educativo Eccleston, sobre la calle Dorrego, en la ciudad de Buenos Aires. En diálogo con Teleshow, contó que “se está recuperando del herpes zóster que tuvo”, pero aun así quiso participar de la elección.

Graciela Alfano

Apenas pasadas las 17, y cerca del cierre de los comicios, Florencia Peña también se hizo presente en una escuela del barrio de Palermo. La actriz de Pretty Woman asistió acompañada por su madre Norma, su hijo Juan Otero con su novio Mateo, su amiga Noralí, su esposo Ramiro Ponce de León y Julieta, una amiga española que está de visita. “A cumplir con el deber cívico”, expresó junto a Juan antes de posar para las cámaras.

Florencia Peña

También Marcela Tinayre se acercó a votar, aunque lo hizo en un establecimiento distinto al de su madre, Mirtha Legrand. Con una camisola amplia estampada y anteojos oscuros, emitió su voto pasado el mediodía, siempre con la elegancia que la caracteriza.

Marcela Tinayre

LEER MÁS: Elecciones 2025: Mirtha Legrand fue a votar y la recibieron con aplausos

