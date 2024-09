La reacción de Colapinto cuando la China Suárez empezó a seguirlo

Desde que debutó en la Fórmula 1, Franco Colapinto no deja de ser noticia. Sin embargo, esto no se da solo por su don en las pistas del autódromo, sino también por sus picantes ida y vuelta con distintas mujeres del mundo del espectáculo. Luego del intercambio que mantuvo con Nicki Nicole, María Eugenia China Suárez llamó su atención.

Todo comenzó cuando el pilarense comenzó a seguir en Instagram a la ex Casi Ángeles, y esta no tardó en devolverle el follow. “Poderoso el chiquitín. Colapinto ni lerdo ni perezoso... empezó a seguir a la China”, escribió a través de su cuenta de Instagram, Pochi de Gossipiame, encargada de espiar a los famosos.

Más tarde, fue Amalia Yuyito González, quien en su programa, Empezar el Día (Ciudad Magazine) mostró el tuit que publicó el joven de 21 años, y que luego borró, tras enterarse que la exnovia de Rusherking lo había comenzado a seguir.

Sin filtro y luego de ver que varias usuarias le pidieron a la actriz que se aleje de corredor, escribió: “Fue mi momento más orgulloso desde que tengo Instagram y le dice alejate... no che”. Al leer el mensaje, la conductora del ciclo no opinó: “Ahora todas se le van a tirar encima porque es el pibe del momento, pero este es el momento en que él tiene que estar más focalizado y selectivo con la gente que se rodea”.

Por su parte, Pochi, aprovechó la ocasión para darle un consejo a Colapinto. “Lo mejor que te está pasando es estar en la Fórmula 1, si no nadie te daría pelota. Mi consejo, que no sé si le importa, pero igual se lo doy, que se controle, tampoco que se pase de langa porque no está bueno, no tanto, encontrá un equilibrio, no lo inflen tanto”, sostuvo la panelista.

Como era de esperar, los usuarios de X no tardaron en dejar sus reacciones. “Próximamente, Franco Colapinto y la China Suárez, guarden este tuit”; “La China Suárez lo sigue a Colapinto y Colapinto a ella. ¡Te odio china, déjanos algo!!!! No deja títere con cabeza” y “Cuiden a Franco Colapinto, lo empezó a seguir la China Suárez”, fueron solo algunos de los mensajes que circularon y que terminaron convirtiendo el tema en tendencia.

El piloto, otra vez en el tapete

Esta no es la primera vez que el automovilista da que hablar. En las últimas horas, revolucionó a los usuarios con los tuits que intercambió con Nicki Nicole.

Franco publicó el símbolo de la visualización única de los chats de WhatsApp. Acto seguido, vino el comentario de la artista, quien le dijo “no me deja abrirla”. Ni lento ni perezoso, el corredor le contestó: “Te lo mando por privado”.