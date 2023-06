La polémica defensa de Aníbal Lotocki tras la internación de Silvina Luna

El cirujano Aníbal Lotocki, habló sobre la internación de la ex Gran Hermano, Silvina Luna, y se refirió a las denuncias en su contra

Silvina Luna está internada en el Hospital Italiano y su estado es delicado. La ex Gran Hermano se encuentra en terapia intensiva y con serios problemas renales, consecuencia de las cirugías que le realizó Aníbal Lotocki.

El polémico cirujano estuvo en Telenoche (El Trece) y se defendió de las acusaciones en su contra. "En el año 2016 el cuerpo médico forense determinó que el procedimiento que yo le realicé a Silvina Luna no tiene nexo causal con su enfermedad renal", afirmó.

"De hecho, en un estudio que realizaron en Estados Unidos refutaron esta teoría de que el polimetilmetacrilato podría ser el causante de la enfermedad renal", agregó. "Hay otros estudios que lo confirman", lo retrucó Nelson Castro.

Lotocki insistió en asegurar que la cirugía que le practicó a la ex Gran Hermano no le provocó sus problemas renales. "La enfermedad granulomatosa, los granulomas, pueden ser causados por cualquier producto que se inyecte en el organismo. O sea, el ácido hialurónico también lo puede producir. Lo puede producir la hydroxapatita de calcio.... un punto de sutura, una prótesis, un implante dental, un implante de silicona, todo puede producir un granuloma", reiteró.

El cirujano hizo referencia al juicio que le inició Silvina. "Durante el debate oral, Silvina Luna presentó análisis que se había hecho un año antes para corroborar que ella estaba sana al momento de la cirugía. En estos análisis que ella presentó extrañamente aparecían las inmunoglobulinas súper elevadas, lo que determinó que tenía una gama de globulopatía, que generalmente estas enfermedades terminan en insuficiencia renal. Nosotros en el momento de operarla no la conocíamos, de hecho yo me enteré y me hice de esos análisis ya en el 2016 cuando empezó toda esta denuncia", recordó.

"Evidentemente, había indicios de una enfermedad autoinmune que nosotros no la conocíamos. Ella nunca nos presentó este análisis en el pre quirúrgico. Después terminó desarrollando una hipercalcemia con una granulomatosis. De hecho, yo he operado muchos pacientes y ninguna tiene una insuficiencia renal", añadió.

En otro tramo de la nota, Lotocki lanzó una dura acusación contra Silvina. "Qué raro que ella no supiera eso y qué raro que no le hubiera informado que tenía esto", advirtió Nelson. "Hay muchos pacientes que esconden sus análisis, o determinadas enfermedades, por miedo a no ser operados", cerró Lotocki.

silvina luna explicación médico terapia intensiva insuficiencia renal.jpg

En medio de la internación de Silvina Luna, se supo que Aníbal Lotocki operó a una joven

En las últimas horas se conoció que Silvina Luna se encuentra en la sala de terapia intensiva del Hospital Italiano por sus problemas renales, consecuencia de las cirugías estéticas que le realizó el polémico doctor Aníbal Lotocki.

Mientras la ex Gran Hermano pelea por su vida, este miércoles se supo que el cirujano realizó una intervención quirúrgica hace dos semanas.

En una nota con Mediodía Noticias (El Trece), Gabriela Trenchi, otra víctima de Lotocki, lanzó: “Sé que ahora está operando”. Todos en el estudio quedaron sin palabras. “Él no está inhabilitado porque no está firme la condena”, señaló Luis Otero.

“Él está operando. Hace dos semanas operó a una chica en una Clínica de Olivos, en donde alquila consultorios”, agregó la damnificada. Además, instó a la Justicia a actuar de manera urgente. “Él sale a hacer videos, habla su abogada y confunden a la gente. Acá el que tiene que tiene que actuar es el Tribunal de Casación, de manera urgente antes de que haya otra víctima”, sentenció.

Por último, Trenchi le reclamó reacción al Gobierno. “Y tiene que actuar el Ministerio de Salud quitándole la matrícula provisoriamente porque sigue colocando el veneno y va a haber muchas víctimas", concluyó.