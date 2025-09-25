Uno Entre Rios | Ovación | Mundial

FIFA presentó las mascotas para el Mundial 2026

Los tres animales son representativos de cada uno de los organizadores del Mundial: Estados Unidos, Canadá y México.

25 de septiembre 2025 · 16:40hs
Maple

Maple, Zayu y Clutch, las mascotas del Mundial.

La FIFA confirmó a las mascotas del Mundial 2026 con tres figuras que representan a los países anfitriones del certamen: un águila bautizado Clutch para Estados Unidos, un alce denominado Maple para Canadá y un jaguar llamado Zayu para México.

Estas figuras serán las caras de la campaña global rumbo al torneo que se jugará en 16 ciudades de Norteamérica.

El FVS ya fue probado con éxito por la FIFA en la Copa Juvenil Blue Stars y en el Mundial Femenino Sub 20 de Colombia 2024.

La FIFA estrenará el sistema FVS en el Mundial Sub 20 de Chile

23 de septiembre dia mundial del perro adoptado

23 de septiembre Día Mundial del Perro Adoptado

Cada animal fue elegido por su peso simbólico, ya que Clutch, el águila con la camiseta azul alternativa de la selección estadounidense, refuerza la identidad del país y fue ratificada como ave nacional mediante una ley firmada por Joe Biden en 2024.

Canadá estará representado por Maple, un alce con la camiseta roja del seleccionado, con un diseño que remite a la hoja de arce, símbolo central en la bandera canadiense y emblema natural del país.

México tendrá a Zayu, un jaguar con la camiseta verde tradicional, ya que el animal era venerado por civilizaciones prehispánicas como los mayas, simboliza fuerza y valentía y estaba ligado al inframundo en la cosmovisión antigua.

La FIFA no se limitó a la estética: cada mascota tiene un trasfondo propio, una posición en el campo de juego y un relato que las vincula directamente al fútbol.

El objetivo es que funcionen como íconos culturales y deportivos, pensados tanto para atraer al público joven como para reforzar el vínculo con la tradición de cada país.

La FIFA dio a conocer los horarios en que se jugarán los partidos del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer los horarios en los que se jugarán los partidos durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde la Selección argentina irá en busca de su cuarta estrella.

El primer encuentro de cada día se disputará a las 13, mientras que la actividad continuará con otro a las 16, uno a las 19 y el último a las 22 (hora de Argentina).

Esto marca una gran diferencia con respecto al Mundial de Qatar 2022, en el que los argentinos tenían que levantarse temprano para el primer partido de cada jornada, ya que estaban programados para las 7 de la mañana y los otros eran a las 10, 13 y 16.

Mundial FIFA mascotas Estados Unidos Canadá
Noticias relacionadas
Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento.

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Subiabre es una de las piezas claves de Argentina.

Mundial Sub 20: la complicación de Ian Subiabre en River que podría dejarlo afuera

Sorpresa total: Brasil eliminado del Mundial de Vóley.

Sorpresa total: Brasil eliminado del Mundial de Vóley

El paranaense Luciano Vicentín (con la 17) es una de las figuras de la Selección Argentina.

La Selección Argentina juega ante Francia un duelo clave por la clasificación a octavos de final

Ver comentarios

Lo último

La Municipalidad de Paraná pondrá en valor el el Patito Sirirí

La Municipalidad de Paraná pondrá en valor el el Patito Sirirí

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Antonio Barijho se recupera luego de haber sido internado por una descompensación

Antonio Barijho se recupera luego de haber sido internado por una descompensación

Ultimo Momento
La Municipalidad de Paraná pondrá en valor el el Patito Sirirí

La Municipalidad de Paraná pondrá en valor el el Patito Sirirí

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Antonio Barijho se recupera luego de haber sido internado por una descompensación

Antonio Barijho se recupera luego de haber sido internado por una descompensación

Indec: la pobreza cayó al 31,6% en el primer semestre 2025

Indec: la pobreza cayó al 31,6% en el primer semestre 2025

FIFA presentó las mascotas para el Mundial 2026

FIFA presentó las mascotas para el Mundial 2026

Policiales
Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Ovación
FIFA presentó las mascotas para el Mundial 2026

FIFA presentó las mascotas para el Mundial 2026

Paraná tendrá su Juego de las Estrellas

Paraná tendrá su Juego de las Estrellas

Atlético Paraná disputará su primer amistoso de pretemporada

Atlético Paraná disputará su primer amistoso de pretemporada

La Copa Argentina dio a conocer el horario para el partido entre River y Racing

La Copa Argentina dio a conocer el horario para el partido entre River y Racing

Entrerrianos destacados en Concepción del Uruguay

Entrerrianos destacados en Concepción del Uruguay

La provincia
La Municipalidad de Paraná pondrá en valor el el Patito Sirirí

La Municipalidad de Paraná pondrá en valor el el Patito Sirirí

En Entre Ríos sólo 8 de cada 100 estudiantes finalizan la Secundaria en tiempo y forma

En Entre Ríos sólo 8 de cada 100 estudiantes finalizan la Secundaria en tiempo y forma

Concepción del Uruguay: bomberos rescataron a un ciervo atrapado en una reja

Concepción del Uruguay: bomberos rescataron a un ciervo atrapado en una reja

Rogelio Frigerio anunció nueva Ley de Gestión Ambiental y una Agencia de Promoción de Inversiones

Rogelio Frigerio anunció nueva Ley de Gestión Ambiental y una Agencia de Promoción de Inversiones

UPCN pide recategorizaciones antes de noviembre

UPCN pide recategorizaciones antes de noviembre

Dejanos tu comentario