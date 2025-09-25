Uno Entre Rios | La Provincia | Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: bomberos rescataron a un ciervo atrapado en una reja

25 de septiembre 2025 · 14:31hs
Foto: Daniel Deganutti

Un ciervo axis quedó atrapado en una reja de un comercio en Concepción del Uruguay y debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios de esa localidad. Ocurrió en la mañana de este jueves.

Los servidores públicos fueron alertados por vecinos sobre la presencia de un ciervo atrapado en un local de indumentaria deportiva en calle 9 de Julio y bulevar Díaz Vélez.

El animal fue asegurado para realizar el rescate sin lastimarlo ya que estaba muy asustado. Se procedió a atar sus patas con cuidado y cubrir su cabeza con una bolsa con agujeros para que pueda seguir respirando.

Una vez asegurado el animal, se procedió a trabajar con herramientas hidráulicas de expansión para liberarlo con vida y en buen estado.

En el lugar se solicitó la presencia de personal de Abigeato de la Policía de Entre Ríos y División Investigaciones, quienes colaboraron para liberarlo en una zona segura.

