El Indec informó este jueves que la pobreza bajó 6,5 puntos porcentuales en el primer semestre del año respecto del segundo semestre de 2024, y afectó al 31,6% de las personas. La proporción de hogares por debajo de la línea de pobreza se ubicó en el 24,1%, donde reside el 31,6% de la población.
Indec: la pobreza cayó al 31,6% en el primer semestre 2025
Este jueves el Indec informó que la pobreza bajo 6,5 puntos porcentuales respecto del semestre anterior y llegó al 31,6%.
25 de septiembre 2025 · 16:53hs
Datos del Indec
Dentro de ese conjunto, el 5,6% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, que incluye al 6,9% de las personas.
En comparación con el segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza registró una baja de 4,5 puntos porcentuales en hogares y de 6,5 puntos porcentuales en personas.
En tanto, la indigencia mostró una disminución de 0,8 puntos porcentuales en hogares y de 1,3 puntos porcentuales en personas.