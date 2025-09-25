Uno Entre Rios | El País | Indec

Indec: la pobreza cayó al 31,6% en el primer semestre 2025

Este jueves el Indec informó que la pobreza bajo 6,5 puntos porcentuales respecto del semestre anterior y llegó al 31,6%.

25 de septiembre 2025 · 16:53hs
Según el Indec, la pobreza cayó al 31,6% en el primer semestre 2025. 

El Indec informó este jueves que la pobreza bajó 6,5 puntos porcentuales en el primer semestre del año respecto del segundo semestre de 2024, y afectó al 31,6% de las personas. La proporción de hogares por debajo de la línea de pobreza se ubicó en el 24,1%, donde reside el 31,6% de la población.

Dentro de ese conjunto, el 5,6% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, que incluye al 6,9% de las personas.

En comparación con el segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza registró una baja de 4,5 puntos porcentuales en hogares y de 6,5 puntos porcentuales en personas.

En tanto, la indigencia mostró una disminución de 0,8 puntos porcentuales en hogares y de 1,3 puntos porcentuales en personas.

