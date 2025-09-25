Uno Entre Rios | Ovación | Copa Argentina

La Copa Argentina dio a conocer el horario para el partido entre River y Racing

El encuentro de los cuartos de final de la Copa Argentina será el jueves 2 de octubre en el estadio Gigante de Arroyito.

25 de septiembre 2025 · 16:23hs
De este cruce saldrá el rival de Independiente Rivadavia en las semifinales de la Copa Argentina.

La organización de la Copa Argentina definió que el partido entre River y Racing, correspondiente a los cuartos de final de la competición, se lleve a cabo el jueves 2 de octubre a las 18, en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

Para este encuentro ya se conocía la sede y el día, por lo que solo restaba por confirmarse el horario.

River llega golpeado a este cruce, ya que viene de quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores al caer ante Palmeiras de Brasil con un global de 5-2, por lo que este fin de semana irán en busca de un triunfo ante Deportivo Riestra para ganar confianza antes del cruce con la Academia.

Racing, por su parte, pudo dejar atrás el desastroso arranque de semestre que había tenido y se metió entre los cuatro mejores de América por primera vez en 28 años.

El antecedente entre el Millonario y la Academia por Copa Argentina

Este será el segundo cruce entre River y Racing en la Copa Argentina. El único antecedente data de las semifinales de la edición 2012, en la que el equipo de Avellaneda se impuso en los penales tras igualar sin goles en los 90 minutos. Aquella fue la mejor participación de la Academia en la Copa Argentina, ya que luego solo pudo alcanzar las semifinales en el 2015 (perdió 1-0 con Rosario Central).

River, por su parte, va en busca de su cuarto título en la Copa Argentina, competición que ya ganó en el 2016, 2017 y 2019.

El ganador de este cruce se enfrentará en las semifinales con Independiente Rivadavia de Mendoza, que viene de eliminar a Tigre gracias al 3-1 obtenido en los cuartos de final.

