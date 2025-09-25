Uno Entre Rios | Ovación | Concepción del Uruguay

Entrerrianos destacados en Concepción del Uruguay

El Campeonato Nacional Máster de Pista y Campo se celebró en Concepción del Uruguay, donde hubo buenos resultados de los deportistas de la provincia.

25 de septiembre 2025 · 17:58hs
Unos 600 deportistas compitieron en Concepción del Uruguay.

Unos 600 deportistas compitieron en Concepción del Uruguay.

El Centro de Educación Física N° 3 Hugo Mario La Nasa de Concepción del Uruguay fue el escenario donde se disputó el 45° Campeonato Nacional Máster de Pista y Campo de Atletismo, del que participaron alrededor de 600 deportistas de todo el país en las diferentes disciplinas y categorías.

Maximiliano Waterloo, oriundo de Maciá finalizó en en primer puesto en las especialidades Lanzamiento de Bala y Lanzamiento Jabalina. También compitió en Lanzamiento de Disco, logrando un segundo puesto.

Por su parte, Sergio Wilhelm, originario de General Galarza, logró el primer puesto en Salto en Largo. También llegó en la segunda posición en los 100 metros, en los 400 metros y en los 200 metros.

