La decisión de Sofía Clérici tras la repercusión por sus fotos con Martín Insaurralde

Sofía Clérici fue el centro de atención cuando el fin de semana cuando compartió en sus historias de Instagram videos y fotos con Martín Isaurralde, ex pareja de Jésica Cirio, de vacaciones en Marbella. A raíz de esto, la modelo decidió poner sus redes sociales privadas.

sofia clérici martín insaurralde fotos videos Marbella repercusión 5.jpg

“Fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive sola allá”, aseguró a continuación y sumó: “luego me fueron a visitar y para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar. No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas”, justificó.

Criticada por ostentar diferentes regalos que muchos supusieron fueron un obsequio de Insaurralde, la modelo aclaró que “Las cosas que tengo, como relojes y carteras, me las compré yo solita. ¡Para que sepan!”, detalló. Y cerró sin filtros: “Besitos, ocúpense de sus vidas. No pierdan tiempo, que pasa rápido”.

Sofía Clérici mostró sus románticos días en Marbella en medio de la polémica con Martín Insaurralde

El fin de semana sin duda fue el gran tema que sacudió al mundo de la política y el espectáculo: las fotos y videos que se conocieron del romántico viaje a Marbella de Sofía Clérici y Martín Insaurralde.

Las imágenes que se viralizaron en las redes generaron mucho debate y críticas e incluso el ex de Jésica Cirio renunció el mismo sábado a su cargo de jefe de gabinete bonaerense.

Tras la polémica con Insaurralde, Sofía Clérici mostró sus románticos días en Marbella desde la red social Instagram, donde sus posteos abrieron el tremendo escándalo.

La modelo mostró postales de su viaje a puro amor con el dirigente y compartió un video del mar en la paradisíaca ciudad española. “Cómo extraño el mar de noche en Marbella”, describió con el paisaje soñado.

sofia clérici martín insaurralde fotos videos Marbella repercusión 2.jpg

En otro posteo, la morocha mostró el sensual look que llevó en una de las noches junto al ex de Jésica Cirio e incluso le dedicó el posteo.

“Mi fotógrafo personal. Ja, ja, ja”, indicó Clérici junto a un emoji de un corazón y una canción de The Weeknd en la historia.

sofia clérici martín insaurralde fotos videos Marbella repercusión 3.jpg

Escándalo Insaurralde: también denuncian a Sofia Clérici

A la denuncia contra Martín Insaurralde por supuesto lavado de activos y evasión fiscal, se suma ahora una presentación judicial realizada contra la modelo Sofía Clerici por encubrimiento.

La denuncia (realizada en Lomas de Zamora, además de incluir otras en La Plata y Comodoro Py) incluye pedidos de informes a la AFIP, el levantamiento del secreto fiscal de la modelo, entre otras medidas solicitadas.

En la denuncia se consigna que la modelo habría recibido suntuosos regalos de parte del exfuncionario, entre los que se encontrarían relojes y carteras de primera marca, así como piezas de joyería.

Clerici, según la denuncia, figura como monotributista de la categoría más baja. No pudo, siempre de acuerdo a la presentación, haber adquirido esos productos de lujo.

Uno de los párrafos de la denuncia alude a una costosa pulsera marca ‘Cartier’ que la modelo exhibió en redes, similar a una que exhibió en su momento Jésica Cirio, la expareja de Insaurralde.

“No puede ignorarse que esa costosa pulsera resulta ser exactamente del mismo tipo que la que la flamante exesposa del intendente de Lomas de Zamora exhibía en redes (en donde posee la cuenta verificada @jesicacirio). Por tanto, ambas mujeres compartirían no sólo la misma profesión (a saber, ‘modelo’), sino también un origen común para seleccionar la joyería con que se decoran: Martín Insaurralde”.

Clérici es monotributista de la categoría más baja

La denuncia fue realizada por el abogado Gastón Marano, quien remarcó que Clérici es una “monotributista de la categoría más baja, dedicándose a la venta de ropa interior”.

sofia clérici martín insaurralde fotos videos Marbella repercusión 4.jpg

“Por ello, aún facturando al máximo de su categoría ($116.000 mensuales) y no habiendo gastado en ningún otro rubro (o sea, no habiendo erogado nada en concepto de alimentos, vestimenta o en viajes -de los que parece ser asidua, a juzgar por su huella digital-), hubiera tardado algo más de 14 años en granjearse esos bienes tan prescindible. Siendo que tiene 28 años, se deduce debiera haber comenzado a facturar a sus niveles actuales en plena adolescencia, lo que no parece -a primera vista- viable”, destacó el denunciante.