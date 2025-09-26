El miércoles comienza el cronograma de pagos para la administración pública

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes, a activos y pasivos de la administración pública, inicia el miércoles 1 de octubre.

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de septiembre, a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, inicia el miércoles 1 de octubre.