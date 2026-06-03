Patricia Bullrich se reunió con Karina Milei y prometió continuar en LLA

Tras presentar su renuncia al bloque, Patricia Bullrich , la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, mantuvo este miércoles un encuentro con Karina Milei, la secretaria general de la presidencia. Bullrich publicó en un mensaje de X el encuentro y despejó interrogantes sobre su continuidad tras diferenciarse del Gobierno por el pliego de la jueza María Verónica Michelli: “Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Milei”, expresó.

El texto fue acompañado por una foto del encuentro, que se desarrolló en el despacho de de la hermana del jefe de Estado. El contenido de la charla fue reservado, pero todas las fuentes consultadas por Agencia Noticias Argentinas coincidieron en señalar que fue positivo.

Y sirvió para ratificar que Bullrich seguirá en el espacio oficialista tras sus expresiones en contra de varias determinaciones de la administración libertaria. La más reciente: a través de un extenso posteo en X, dijo que no estaba de acuerdo con retirar el pliego de la magistrada que es cuñada de Hugo Alconada Mon y que fue propuesta por el Gobierno. A raíz de ese hecho, confesó que habló con el jefe de Estado para presentar la renuncia.

Pero un día más tarde, Bullrich buscó bajarle el tono a la discusión: “Sé lo planteé al Presidente en una charla muy madura, muy seria. Uno pone a disposición su renuncia, el no le dio importancia al tema y seguimos la conversación. Así que eso queda ahí”.