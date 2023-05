Karina La Princesita: "No la estoy pasando bien"

"Estoy por irme a dormir, terminando un show hermoso en Sáenz Peña, Chaco. Les quiero agradecer a todos, mandarles un beso muy pero muy grande a todos los que vinieron, que era mucha gente, así que estoy muy contenta" , tras esta breve declaración en sus historias, se refirió a su salud: "Hoy antes de salir me agarraron muchos, o uno, no sé, ataques de ansiedad muy pero muy fuerte. La pasé bastante mal. No podía respirar y sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire y que me iba a morir. Horrible" .

Resulta que en los últimos días la cantante reconoció que está en un tratamiento psicológico y psiquiátrico, ya que sufre depresión y padece de ataques de ansiedad. En este marco toma estabilizadores emocionales en los últimos meses. "Me considero una chica muy inteligente y que tengo el control de muchas cosas, pero la mente me está jugando una mala pasada. Me estoy ocupando y está todo bien, esto es parte del proceso, pero bueno. No la estoy pasando bien, pero lo comparto más que nada para que a los que les pasan esas cosas no se sientan tan raros, que hay gente que los comprende y que los entiende y que hay que ocuparse, nada más", dijo a sus seguidores en Instagram.

Karina comenzó a sincerarse sobre su salud mental desde su cumpleaños: "Sentí que ya me estaba ocupando y necesitaba decirlo. También para que comprendan y entiendan mis cambios de ánimo, porque a veces sí, o a veces no. A partir de ahí se generó un interés general más que nada porque hay mucha gente que lo vive, pero no es común escucharlo de gente conocida", había expresado al programa Socios del Espectáculo.