Iván de Pineda es tendencia por video publicado por Versace

En un video, Iván de Pineda se dirigió al público en inglés para anunciar el evento. “Hello, I am absolutely thrilled to invite you to a live broadcast of the ‘La Vacanza’ fashion show by Versace”, expresó con formalidad y entusiasmo a la vez.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Versace (@versace)

"De esta manera, extendía una invitación a todos para formar parte del espectáculo de moda organizado por Donatella Versace, titulado “La Vacanza”. “As you can see, the French Riviera is our stage. Stars Dua Lipa and Donatella Versace are the co-designers of this women’s collection”, añadió de Pineda con gran elegancia.