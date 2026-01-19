Uno Entre Rios | Show | Julieta Ortega

Julieta Ortega y Román Riquelme: la actriz desmintió romance

Se difundió Román Riquelme, visitaba a Julieta Ortega en su domicilio de Palermo: “Me da mucho pudor hablar sobre una persona que ni idea"

19 de enero 2026 · 12:35hs
Se difundió Román Riquelme

Se difundió Román Riquelme, visitaba a Julieta Ortega en su domicilio de Palermo: “Me da mucho pudor hablar sobre una persona que ni idea"

La actriz Julieta Ortega se vio envuelta en rumores de un posible romance con Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, tras difundirse que él habría sido visto visitándola en su domicilio en Palermo. Los comentarios surgieron en el programa Puro Show, donde aseguraron que el vínculo sería reciente.

Consultada por la Agencia Noticias Argentinas, Ortega negó categóricamente la relación. “Me da mucho pudor hablar sobre una persona que ni idea, pero no es cierto. Estoy en Mar del Plata haciendo temporada, así que no podría estar iniciando un romance con nadie que no esté acá”, aseguró la actriz.

El universo Game fo Thrones creado por la pluma de George R.R. Martin volvió a la pantalla de HBO con el estreno del spin off El Caballero de los Siete Reinos

HBO estrenó El caballero de los Siete Reinos

Con una gran convocatoria, bandas locales, danza urbana y el potente cierre de Eruca Sativa, la Noche de Rock volvió a desarrollarse.

Paraná vibró de rock en una multitudinaria noche en el Héctor Santángelo

julieta-ortega.jpg

A pesar de la negación, el cronista destacó que Julieta mostró dudas al responder sobre la supuesta visita de Riquelme, lo que reavivó las especulaciones. En el programa también recordaron una declaración de Ortega en 2014, cuando confesó que su hijo Benito soñaba con que ella se casara con Riquelme debido a su fanatismo por Boca.

En declaraciones recientes, Ortega reflexionó sobre el amor en su vida adulta. “Viví mis 25 hasta los 30 buscando la idea del amor romántico tipo zanahoria. A mi edad ya no espero más que lo que tengo. Disfrutar de lo que tengo. Personalmente, estoy recontra en paz hace mucho tiempo”, afirmó. La actriz destacó que cualquier relación futura debería surgir de manera inevitable y genuina.

Con estas palabras, Julieta Ortega buscó poner fin a los rumores y aclarar que actualmente no mantiene un vínculo amoroso con Riquelme, mientras continúa con sus compromisos profesionales en la temporada teatral de Mar del Plata.

Julieta Ortega Román Riquelme
Noticias relacionadas
Frankenstein vuelve al cine: un ciclo al aire libre abre la temporada del Cineclub Noble

Frankenstein vuelve al cine: un ciclo al aire libre abre la temporada del Cineclub Noble

Tras el escándalo por audios filtrados y declaraciones de sus exparejas, Luciano Castro y la actriz Griselda Siciliani decidieron tomarse un tiempo

Luciano Castro y Griselda Siciliani están separados

Leo Bartolomé estrenó Desopilante es diferente en Villa Carlos Paz

Leo Bartolomé estrenó "Desopilante es diferente" en Villa Carlos Paz

Yunta Mambo

Yunta Mambo representará a Paraná en la instancia final del Pre Cosquín

Ver comentarios

Lo último

Dolor en la comunidad del Triatlón Internacional de La Paz por el fallecimiento de Ignacio Vivas

Dolor en la comunidad del Triatlón Internacional de La Paz por el fallecimiento de Ignacio Vivas

Julieta Ortega y Román Riquelme: la actriz desmintió romance

Julieta Ortega y Román Riquelme: la actriz desmintió romance

Familiares y amigos de Facundo Bracamonte volvieron a exigir justicia frente a Tribunales

Familiares y amigos de Facundo Bracamonte volvieron a exigir justicia frente a Tribunales

Ultimo Momento
Dolor en la comunidad del Triatlón Internacional de La Paz por el fallecimiento de Ignacio Vivas

Dolor en la comunidad del Triatlón Internacional de La Paz por el fallecimiento de Ignacio Vivas

Julieta Ortega y Román Riquelme: la actriz desmintió romance

Julieta Ortega y Román Riquelme: la actriz desmintió romance

Familiares y amigos de Facundo Bracamonte volvieron a exigir justicia frente a Tribunales

Familiares y amigos de Facundo Bracamonte volvieron a exigir justicia frente a Tribunales

FMI ratifica perspectivas positivas sobre Argentina

FMI ratifica perspectivas positivas sobre Argentina

Regional Amateur: Juventud Unida sacó ventaja en Gualeguaychú

Regional Amateur: Juventud Unida sacó ventaja en Gualeguaychú

Policiales
Familiares y amigos de Facundo Bracamonte volvieron a exigir justicia frente a Tribunales

Familiares y amigos de Facundo Bracamonte volvieron a exigir justicia frente a Tribunales

Investigan si picaduras de abejas causaron una muerte en el departamento Uruguay

Investigan si picaduras de abejas causaron una muerte en el departamento Uruguay

Choque frontal e incendio en la ruta 12, cerca de Cerrito

Choque frontal e incendio en la ruta 12, cerca de Cerrito

Descubren drogas fraccionada en un ómnibus de la hinchada de Independiente

Descubren drogas fraccionada en un ómnibus de la hinchada de Independiente

Autovía 14: volcó un automóvil y salió ileso

Autovía 14: volcó un automóvil y salió ileso

Ovación
La TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El ex-delantero de Patronato Luis Vázquez tiene nuevo destino en Europa

El ex-delantero de Patronato Luis Vázquez tiene nuevo destino en Europa

Pablo Hofstetter, de la costa entrerriana a la Costa Atlantica

Pablo Hofstetter, de la costa entrerriana a la Costa Atlantica

Boca cerró la pretemporada con un triunfo caliente ante Olimpia en un amistoso

Boca cerró la pretemporada con un triunfo caliente ante Olimpia en un amistoso

Peñarol avanzó a la siguiente fase de la Copa Entre Ríos

Peñarol avanzó a la siguiente fase de la Copa Entre Ríos

La provincia
Un artista de Gualeguaychú ganó el Pre Cosquín 2026

Un artista de Gualeguaychú ganó el Pre Cosquín 2026

Familiares del hombre que cayó del colectivo pide información

Familiares del hombre que cayó del colectivo pide información

El entrerriano Ulises Daporta brilló en Jesús María y fue subcampeón

El entrerriano Ulises Daporta brilló en Jesús María y fue subcampeón

Entre Ríos impulsa el verano con fiestas, carnavales y alta ocupación

Entre Ríos impulsa el verano con fiestas, carnavales y alta ocupación

La sequía afecta al sur entrerriano y genera preocupación por la caída de los rindes de maíz y soja

La sequía afecta al sur entrerriano y genera preocupación por la caída de los rindes de maíz y soja

Dejanos tu comentario