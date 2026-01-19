Julieta Ortega y Román Riquelme: la actriz desmintió romance

Se difundió Román Riquelme, visitaba a Julieta Ortega en su domicilio de Palermo: “Me da mucho pudor hablar sobre una persona que ni idea"

Se difundió Román Riquelme, visitaba a Julieta Ortega en su domicilio de Palermo: “Me da mucho pudor hablar sobre una persona que ni idea"

La actriz Julieta Ortega se vio envuelta en rumores de un posible romance con Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, tras difundirse que él habría sido visto visitándola en su domicilio en Palermo. Los comentarios surgieron en el programa Puro Show, donde aseguraron que el vínculo sería reciente.

Consultada por la Agencia Noticias Argentinas, Ortega negó categóricamente la relación. “Me da mucho pudor hablar sobre una persona que ni idea, pero no es cierto. Estoy en Mar del Plata haciendo temporada, así que no podría estar iniciando un romance con nadie que no esté acá”, aseguró la actriz.

julieta-ortega.jpg

A pesar de la negación, el cronista destacó que Julieta mostró dudas al responder sobre la supuesta visita de Riquelme, lo que reavivó las especulaciones. En el programa también recordaron una declaración de Ortega en 2014, cuando confesó que su hijo Benito soñaba con que ella se casara con Riquelme debido a su fanatismo por Boca.

En declaraciones recientes, Ortega reflexionó sobre el amor en su vida adulta. “Viví mis 25 hasta los 30 buscando la idea del amor romántico tipo zanahoria. A mi edad ya no espero más que lo que tengo. Disfrutar de lo que tengo. Personalmente, estoy recontra en paz hace mucho tiempo”, afirmó. La actriz destacó que cualquier relación futura debería surgir de manera inevitable y genuina.

Con estas palabras, Julieta Ortega buscó poner fin a los rumores y aclarar que actualmente no mantiene un vínculo amoroso con Riquelme, mientras continúa con sus compromisos profesionales en la temporada teatral de Mar del Plata.