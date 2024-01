Juana Repetto se quejó por el precio del hielo en un parador

La influencer Juana Repetto se fue tendencia este lunes por quejarse públicamente y pedir opinión en redes sociales por el precio que le cobraron el hielo en un parador de Valeria del Mar, donde vacaciona junto a sus hijos Toribio y Belisario y algunas amigas . “Estoy chocha. No conocíamos Valeria (del Mar). La situación es así. Estamos en el Hotel Valeria, que es de donde nos invitaron. Desde ayer, estamos alquilando una carpa en un parador porque había mucho viento. Compramos comida en la rotisería, la traemos, traemos agua”, relató dando cuenta de sus vacaciones gasoleras.

“Me fui por las ramas. Lo que quería contar, más allá de que el parador es relindo y los chicos tienen un lugar para jugar y demás, nosotras nos trajimos el agua y le pedimos al chico que trabaja en los servicios de las carpas una frapera con hielo porque nuestras bebidas estaban calientes. Nos dijo que no podía, pero que nos traía un vaso. Nos duró nada, entonces cuando volvió le pedí otro vaso y así desde las 11 de la mañana hasta las 20″, explicó.

“Cuando nos estábamos yendo, nos trajeron las cuentas de algunas cosas que pedimos para picar y había 1000 pesos en vasos de hielo. Cobraban un vaso con un hielo y medio 200 pesos. Todo bien, te lo pago. De hecho le ofrecimos pagarle la frapera, pero quiero saber qué opinan”, les dijo a sus más de un millón y medio de seguidores.

Por los comentarios sobre historias que publicó en Instagram pic.twitter.com/M4MjEUPSMW — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 29, 2024

Los seguidores comenzaron a contestarle y las opiniones estaban bastante divididas. Repetto aclaró una cuestión que generó un malentendido: remarcó que también le cobraron los hielos para la bebida que compró en el lugar y adjuntó la cuenta como prueba. “Nosotras decimos si vos te pedís un daikiri frozzen, que se hace con hielo, te ponen el precio del trago y no te lo están cobrando. Entonces si vos te comprás una gaseosa y está natural o te gusta con hielo. En mi caso siempre tomo gaseosa con hielo y nunca me lo cobraron, por eso me extraña”, cerró.