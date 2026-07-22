La Casa de la Cultura recibirá el espectáculo Melhor é viver cantando

La propuesta marcará el comienzo de los festejos por los 20 años de Samba na Esquina e incluirá clásicos del samba y de la Música Popular Brasileña

Melhor é viver cantando: Samba na Esquina celebra 20 años con un show en Paraná

Samba na Esquina comenzará a celebrar sus 20 años de trayectoria con el espectáculo "Melhor é viver cantando", que se realizará el sábado 1 de agosto, a las 20.30, en La Casa de la Cultura. La propuesta invita a compartir una noche de samba, clásicos de la Música Popular Brasileña (MPB), invitados especiales y varias sorpresas.