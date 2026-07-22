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La Casa de la Cultura recibirá el espectáculo Melhor é viver cantando

La propuesta marcará el comienzo de los festejos por los 20 años de Samba na Esquina e incluirá clásicos del samba y de la Música Popular Brasileña

22 de julio 2026 · 16:19hs
La Casa de la Cultura recibirá el espectáculo Melhor é viver cantando

Melhor é viver cantando: Samba na Esquina celebra 20 años con un show en Paraná

Samba na Esquina comenzará a celebrar sus 20 años de trayectoria con el espectáculo "Melhor é viver cantando", que se realizará el sábado 1 de agosto, a las 20.30, en La Casa de la Cultura. La propuesta invita a compartir una noche de samba, clásicos de la Música Popular Brasileña (MPB), invitados especiales y varias sorpresas.

Además de la música en vivo, habrá servicio de cantina con comidas y bebidas. Las entradas anticipadas pueden reservarse al 343 4755998 o a través del Instagram @sambanaesquina.

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Samba na Esquina está integrado por Jorgelina Barbiero, Natalia Damadian, Wanda Gaioli, Juan Bonetti, Mauricio Guastavino, Santiago Weber, Iván Petrich, Diego Sánchez y Gonzalo Díaz, quienes darán inicio a un año de celebraciones con una propuesta que promete llevar el espíritu de Brasil al escenario paranaense.

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La Casa de la Cultura espectáculo Show Paraná
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