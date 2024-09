Jorge Lanata: primer parte medico en neurorehabilitación

El papel está firmado por la directora del área de Neurorehabilitación y el director médico general de la institución y brinda más precisiones sobre cómo transita las horas Lanata durante su internación: "En cuanto al estado neurológico, presenta encefalopatía exteriorizada con desorientación y episodios de excitación intermitentes".

Jorge Lanata había sido trasladado a la clínica desde el Hospital Italiano de Buenos Aires el miércoles 11 de septiembre. Un día antes, ese centro de salud había solicitado el traslado del periodista.

Ese día había trascendido un último parte médico del Italiano en el que informaban que Lanata continuaba internado en Terapia Intensiva desde el 14 de junio, con traqueotomía, soporte ventilatorio invasivo nocturno y en proceso de rehabilitación. También apuntaban que, "desde lo neurológico (el paciente) continúa con encefalopatía expresada con delirio y desorientación", pero "en contexto de estabilidad clínica".

"En contexto de esa estabilidad, se considera traslado a centro de neurorehabilitación para continuar con su evolución", determinaron desde el Hospital Italiano, sobre el traslado. Un día más tarde, el 12 de septiembre, Jorge Lanata cumplió 64 años.

Jorge Lanata. Foto: Télam Jorge Lanata. Foto: Télam

Jorge Lanata, casi cien días internado

El martes 14 de junio, Lanata fue internado en el Hospital Italiano por un cuadro de neumonía. En realidad, Lanata había ingresado al Hospital Italiano por un estudio programado, una tomografía de pulmón. Durante la realización del estudio, el periodista se descompensó y sufrió un leve infarto. Sin embargo, desde entonces y en el Italiano, estuvo internado por 90 días, la mayor parte de ellos en terapia intensiva, debido a distintas complicaciones.

Sobre el estado de salud del periodista se tejieron varias versiones, principalmente debido al hermetismo de su círculo, y en esa materia sólo declaraba su esposa, Elba Marcovecchio. A mediados de agosto, cuando se promediaban dos meses de internación, Sara Stewart Brown, ex esposa del periodista y conductor, y madre de su hija Lola (la menor de las dos), publicó un mensaje en su cuenta de X.

"No solemos hacer esto porque no nos gusta hablar de nuestra vida privada, pero debido a la cantidad de versiones que circulan, queremos aclarar: papá no está intubado", expresó Lola Lanata, mediante la cuenta de su madre.

A principios de septiembre, desde el Hospital Italiano compartieron detalles sobre el estado de salud de Lanata. El 4 de septiembre, el Italiano precisó: "El paciente continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Evoluciona estable, permanece con encefalopatía multicausal, con leve mejoría progresiva de la misma". También agregó que sufría episodios febriles y una infección urinaria en potencia, aunque la función renal estaba funcionando estable.

Entonces, las hijas de Lanata (Bárbara, la mayor, y Lola) declararon esperanzados: "Nos reconoce y contesta como puede. Obviamente tiene días mejores y días peores, pero de a poco está aprendiendo a respirar de nuevo por sus propios medios. Si bien tiene una traqueotomía, ya aguanta más de 12 horas desconectado".