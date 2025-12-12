El cantante Joaquín Levinton se descompensó en un bar y fue internado de urgencia en el Hospital Fernández. El líder de Turf estaba en un local de Palermo cuando, a primeras horas de la madrugada del viernes, debió ser asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y derivado al citado nosocomio.
Joaquín Levinton se descompensó y fue internado de urgencia
El líder de Turf, Joaquín Levinton, estaba en un local de Palermo cuando sufrió un infarto agudo de miocardio.
“Sufrió una descompensación cardiaca con hipotensión y sudoración a las 00.45, cuando estaba haciendo un show en un bar ubicado en la Avenida Dorrego”, señaló Alberto Crescenti, titular del SAME. “Se convocó al 107 y la ambulancia de cercanía se apersonó en el bar, este hombre tenía un dolor intenso en el pecho. Por este motivo, había que descartar un infarto y fue trasladado al Fernández”, agregó.
Internado a la espera de novedades
Posteriormente, el titular del SAME confirmó que el músico de 50 sufrió un infarto agudo de miocardio. “Con el equipo de hemodinamia del Hospital Fernández se procedió a su intervención y se destapó la obstrucción en una de sus arterias y se encuentra fuera de peligro”, expresó. Desde el entorno de Levinton aseguraron que, luego del chequeo que le realizaron en el hospital, encontraron que tenía una vena tapada, le hicieron un cateterismo y le colocaron un stent. “Se está recuperando, está en monitoreo y se supone que mañana al mediodía le darán el alta”, confiaron.