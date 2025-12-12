Uno Entre Rios | Show | Joaquín Levinton

Joaquín Levinton se descompensó y fue internado de urgencia

El líder de Turf, Joaquín Levinton, estaba en un local de Palermo cuando sufrió un infarto agudo de miocardio.

12 de diciembre 2025 · 08:46hs
Joaquín Levinton se descompensó y fue internado de urgencia

Joaquín Levinton se descompensó y fue internado de urgencia

El cantante Joaquín Levinton se descompensó en un bar y fue internado de urgencia en el Hospital Fernández. El líder de Turf estaba en un local de Palermo cuando, a primeras horas de la madrugada del viernes, debió ser asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y derivado al citado nosocomio.

“Sufrió una descompensación cardiaca con hipotensión y sudoración a las 00.45, cuando estaba haciendo un show en un bar ubicado en la Avenida Dorrego”, señaló Alberto Crescenti, titular del SAME. “Se convocó al 107 y la ambulancia de cercanía se apersonó en el bar, este hombre tenía un dolor intenso en el pecho. Por este motivo, había que descartar un infarto y fue trasladado al Fernández”, agregó.

la bersuit en parana: vivi paseo 25 de mayo suma propuestas y busca consolidarse como cierre cultural del ano

La Bersuit en Paraná: Viví Paseo 25 de Mayo suma propuestas y busca consolidarse como cierre cultural del año

eduner festeja 27 anos con feria de libros, musica y lecturas

Eduner festeja 27 años con feria de libros, música y lecturas

LEER MÁS: Fiesta Nacional de la Playa: Turf y Catupecu Machu cerrarán la primera noche

Internado a la espera de novedades

Posteriormente, el titular del SAME confirmó que el músico de 50 sufrió un infarto agudo de miocardio. “Con el equipo de hemodinamia del Hospital Fernández se procedió a su intervención y se destapó la obstrucción en una de sus arterias y se encuentra fuera de peligro”, expresó. Desde el entorno de Levinton aseguraron que, luego del chequeo que le realizaron en el hospital, encontraron que tenía una vena tapada, le hicieron un cateterismo y le colocaron un stent. “Se está recuperando, está en monitoreo y se supone que mañana al mediodía le darán el alta”, confiaron.

Joaquín Levinton internado Infarto Turf
Noticias relacionadas
Día Nacional del Tango: la historia detrás de una fecha que celebra la identidad cultural argentina

Día Nacional del Tango: la historia detrás de una fecha que celebra la identidad cultural argentina

Max Daneri

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

Llega la primera edición de Feria Rara a la Radio Comunitaria Barriletes

Llega la primera edición de "Feria Rara" a la Radio Comunitaria Barriletes

en el acto vuelve con un show creado junto al publico

"En El Acto" vuelve con un show creado junto al público

Ver comentarios

Lo último

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés encaran la última concentración rumbo al SVNS 3

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés encaran la última concentración rumbo al SVNS 3

Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre cada año

Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre cada año

Joaquín Levinton se descompensó y fue internado de urgencia

Joaquín Levinton se descompensó y fue internado de urgencia

Ultimo Momento
Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés encaran la última concentración rumbo al SVNS 3

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés encaran la última concentración rumbo al SVNS 3

Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre cada año

Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre cada año

Joaquín Levinton se descompensó y fue internado de urgencia

Joaquín Levinton se descompensó y fue internado de urgencia

Cierre de Institutos de Educación Superior: Nos quieren obligar a pensar la educación como elemento de mercado

Cierre de Institutos de Educación Superior: "Nos quieren obligar a pensar la educación como elemento de mercado"

Tercer aumento de nafta en diciembre: Shell volvió a subir sus precios

Tercer aumento de nafta en diciembre: Shell volvió a subir sus precios

Policiales
Ruta 20: identificaron al conductor paranaense que falleció tras un grave accidente

Ruta 20: identificaron al conductor paranaense que falleció tras un grave accidente

Un vehículo volcó en la Ruta 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Un vehículo volcó en la Ruta 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Cayó líder de peligrosa banda del conurbano con vínculos en Entre Ríos

Cayó líder de peligrosa banda del conurbano con vínculos en Entre Ríos

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Ovación
Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés encaran la última concentración rumbo al SVNS 3

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés encaran la última concentración rumbo al SVNS 3

Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre cada año

Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre cada año

Batalla de arqueros: la octava edición será en una sede renovada

Batalla de arqueros: la octava edición será en una sede renovada

Boca venció a Vélez y se quedó con el Trofeo de Campeones de Reserva

Boca venció a Vélez y se quedó con el Trofeo de Campeones de Reserva

Maratón Acuática Villa Urquiza - Paraná: habrá 96 nadadores

Maratón Acuática Villa Urquiza - Paraná: habrá 96 nadadores

La provincia
Cierre de Institutos de Educación Superior: Nos quieren obligar a pensar la educación como elemento de mercado

Cierre de Institutos de Educación Superior: "Nos quieren obligar a pensar la educación como elemento de mercado"

Tercer aumento de nafta en diciembre: Shell volvió a subir sus precios

Tercer aumento de nafta en diciembre: Shell volvió a subir sus precios

Alquilar una casa quinta para pasar las Fiestas es una odisea en la zona

Alquilar una casa quinta para pasar las Fiestas es una odisea en la zona

Alerta en Federación por posible caso de sarampión en una menor

Alerta en Federación por posible caso de sarampión en una menor

Entre Ríos declaró a la palmera yatay como Monumento Natural

Entre Ríos declaró a la palmera yatay como Monumento Natural

Dejanos tu comentario