Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre cada año

El 12/12 celebra a La 12, en honor al histórico vínculo entre Boca y sus hinchas, cuyo origen se remonta a la gira de 1925 y al aporte de Victoriano Caffarena.

12 de diciembre 2025 · 08:56hs
Cada 12 de diciembre, los hinchas de Boca Juniors viven una de sus fechas más especiales: el Día del Hincha de Boca. La jornada quedó instalada como una celebración oficial que rinde homenaje a la pasión y la identidad del pueblo Xeneize.

La elección del 12/12 no es casual. El número 12 está profundamente ligado a la historia y a la mística del club, ya que remite al apodo más emblemático de su hinchada: El Jugador Número 12 o simplemente La 12. La fecha, entonces, simboliza la unión entre el equipo y sus seguidores, reconocidos como un jugador más por su influencia emocional y anímica en cada partido.

Día del Hincha de Boca: la tradición que nació del pueblo

El origen del famoso apodo se remonta a la histórica gira que Boca realizó por Europa en 1925, la primera de un equipo argentino al Viejo Continente. En aquella ocasión, un hincha llamado Victoriano Caffarena, enviado especial del diario El Telégrafo, formó parte del grupo que emprendió el viaje. Gracias a su solidaridad y compromiso, incluso donando parte de sus propiedades, varios futbolistas pudieron participar de la excursión.

Su figura se volvió clave dentro de aquella delegación, al punto que el goleador Agustín Cerroti lo bautizó como el Jugador Nº 12, asociando ese número a los hinchas como símbolo de que son parte fundamental del equipo dentro y fuera de la cancha.

El Día del Hincha de Boca nació de forma espontánea por iniciativa de los propios simpatizantes hace más de una década. Con el tiempo, la celebración creció hasta transformarse en una auténtica fiesta popular, con concentraciones masivas cada 12 de diciembre en distintos puntos del país y del mundo.

