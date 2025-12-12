Se destinarán más de un millón de hectáreas en Entre Ríos para la campaña 2025/2026 de soja

En el ciclo 2025/26 para el campo, el grado de avance de la plantación de soja se ubica entre los más altos de la serie. Proyectan 400.000 hectáreas.

En la provincia, según las últimas actualizaciones del Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), se proyecta para el ciclo 2025/26 un área planificada de soja de primera de 400.000 hectáreas , lo que implicaría una caída interanual del 38 %, debido a que en el ciclo 2024/25 la superficie cultivada alcanzó las 646.200 hectáreas.

De acuerdo con la información reunida por la red de colaboradores, el SIBER estima que ya se ha implantado el 96 % del campo prevista.

En el ciclo 2025/26, el grado de avance se ubica entre los más altos de la serie, en niveles comparables a los de 2021/22 y 2020/21. La superficie destinada al cultivo de soja resulta ser la más baja desde el ciclo 2020/21, lo cual denota una marcada contracción del área.

SOJA.jpg Prácticas. Rotación de cultivos favorece sustentabilidad de la tierra. Juan Manuel Hernández / UNO

Hectáreas proyectadas

Por otro lado, el informe semanal del SIBER reporta el avance de siembra de soja de segunda, donde sostiene que se proyecta para el ciclo agrícola 2025/26 un área cultivada de soja de segunda en la provincia de Entre Ríos de 750.000 hectáreas. Esto representa un crecimiento interanual del 17 % (+111.100 ha), dado que en el ciclo 2024/25 la superficie sembrada alcanzó las 638.900 hectáreas.

A nivel provincial, se estima un avance del 58 % de la intención de siembra. Si bien este valor relativo es inferior a lo registrado en los ciclos 2021/22 y 2020/21, en términos absolutos el área ya implantada —435.000 hectáreas— supera a las alcanzadas en esos ciclos (405.000 y 398.000 hectáreas, respectivamente).